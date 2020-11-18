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البترول: تحويل أكثر من 330 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:55 م
سيارات تعمل بالغاز
سيارات تعمل بالغاز الطبيعي
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محمود محسن
أكد حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول أن هناك حاليا خطة طموحة ليتم التوسع فى إنشاء المحطات للتوسع فى تحويل السيارات من البنزين إلى العمل بالغاز الطبيعى.

وأضاف عبد العزيز خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز إن عدد السيارات التى تعمل بالوقود المزدوج "بنزبن وغاز طبيعى" حتى الأن أكثر من 330 ألف سيارة، وأن عدد المحطات التى تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعى وصلت على أكثر من 210 محطة على مستوى الجمهورية.

وتابع المتحدث بأسم وزارة البترول أن هناك ما يقرب من  80 مركزا لتحويل السيارات حتى تعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين مؤكدا أن وزير البترول بنفسه يتابع ذلك؟

وأشار عبد العزيز إلى أن هناك حاليا المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وأيضا استخدام الكهرباء كوقود للسيارات وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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