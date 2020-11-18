مديرية أمن البحيرة تجري تنقلات داخلية لضباط الشرطة

أجري اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة لرؤساء البحث الجنائي وضباط الشرطة ببعض المراكز بنطاق المحافظة.

اقرأ أيضا|

محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز







شملت الحركة، تغير رئيس مباحث قوات الأمن، تغير رئيس مباحث المخدرات بالمديرية، تغير مفتشً مباحث مركزي شرطة إيتاي البارود وشبراخيت.





كما ضمت الحركة تغير رئيس مباحث مركز شرطة بدر، وتغير رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، تغير رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، تغير رئيس مباحث مركز شرطة مركز دمنهور، تغير رئيس مباحث مركز شبراخيت، تغير رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص.