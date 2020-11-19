مصطفى الفقي: أنا وطني وعملت مع 3 رؤساء وانتمائي الوحيد للبلد ..فيديو

قال مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي، إنه بمفهوم الانتماء إلى الوطن "فأنا وطني" كما أنني عملت مع نظم مختلفة وأثناء العصر الناصري كنت شابا في منظمة الشباب، ودبلوماسيًّا صغيرًا.





وأضاف "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، " أثناء عصر الرئيس الراحل السادات كنت دبلوماسيا في لندن، ومن ثم بعد ذلك في الهند"، لافتا إلى أن أيام الرئيس حسني مبارك كنت أعمل دبلوماسيا في الخارجية، وبعدها سكرتيرا له، ثم سفيرا وبعدها دخلت البرلمان".





وأوضح الفقي ، أن مهنتي هي التعامل مع النظم القائمة لأنني لست طبيبا أو مهندسا، والإنسان يجب أن يقف على أرضية وطنية، لافتا إلى أن معظم الأنظمة في العالم العربي تخون من يختلف معها. لأننيأرضيةالأنظمة





وتابع أنه بمفهوم الانتماء للأرض المصرية فهو وطني وعمل مع 3 رؤساء في مصر وكان الانتماء الوحيد للبلد.



