مع توقعات الأمطار اليوم.. محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد

قامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر اليوم الخميس تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.





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وتهيب محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:





- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.





- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.





- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.





- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.





- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.



