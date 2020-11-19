دعيت للجونة بس مروحتش.. تعليق غير متوقع من رجاء حسين عن فساتين الفنانات

كشفت الفنانة القديرة رجاء حسين، عن رأيها في إطلالات النجمات أثناء المهرجانات الفنية، والتي دائمًا تثير حالة من الجدل، وهل تتابع المهرجانات أم لا.





وقالت رجاء حسين، في برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد" ضاحكةً "سؤال غريب ما جاوبش عليه، مهرجانات إيه! زمان كان فيه مهرجانات واحترام وإبداع وحشمة.. اتفرجي على مهرجانات فاتن وشادية لابسين إيه، فيه احترام ووقار.. الناس متقدرش تمسك عليهم حاجة".





وأضافت رجاء حسين، "المهرجان مش لمجرد إنك تلبسي، المهرجان إنك تعملي دور يأثر فيا، أخد من الحلو وأسيب الوحش.. دي المهرجانات مش باللبس".





وتابعت رجاء حسين، "أنا دعيت للجونة بس مروحتش، لأن بعرف ألعب الكومي مبعرفش ألعب شلح، أنا طول عمري في البيئة اللي اتربيت فيها عمري شوفتوني لابسة شيء ما أو شفتوني مرة بعمل التصرفات بتاعتهم؟.. إطلاقا".



