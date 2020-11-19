دعيت للجونة بس مروحتش.. تعليق غير متوقع من رجاء حسين عن فساتين الفنانات

كشفت الفنانة القديرة رجاء حسين، عن رأيها في إطلالات النجمات أثناء المهرجانات الفنية، والتي دائمًا تثير حالة من الجدل، وهل تتابع المهرجانات أم لا.
وقالت رجاء حسين، في برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد" ضاحكةً "سؤال غريب ما جاوبش عليه، مهرجانات إيه! زمان كان فيه مهرجانات واحترام وإبداع وحشمة.. اتفرجي على مهرجانات فاتن وشادية لابسين إيه، فيه احترام ووقار.. الناس متقدرش تمسك عليهم حاجة".
وأضافت رجاء حسين، "المهرجان مش لمجرد إنك تلبسي، المهرجان إنك تعملي دور يأثر فيا، أخد من الحلو وأسيب الوحش.. دي المهرجانات مش باللبس".
وتابعت رجاء حسين، "أنا دعيت للجونة بس مروحتش، لأن بعرف ألعب الكومي مبعرفش ألعب شلح، أنا طول عمري في البيئة اللي اتربيت فيها عمري شوفتوني لابسة شيء ما أو شفتوني مرة بعمل التصرفات بتاعتهم؟.. إطلاقا".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء حسين، مسلسل "واحة الغروب"، الذي عُرض عام 2017، وهو من بطولة الفنانة منة شلبي، وخالد النبوي.