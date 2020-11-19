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أخبار البلد

فودة: مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أثرى الحياة الثقافية بمدينة السلام

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:25 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عددا من الفنانين والإعلاميين والنقاد المشاركين فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وهم سميحة أيوب ولقاء سويدان ومروة عبد المنعم ومنة تيسير بدر وماردينا ديمتريفتش ومحسن منصور وعلى عليان وجبار جودى ونضال الشافعى وضياء ومازن الغرباوي.

جاء ذلك بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، كما هنأهم بنجاح الدورة الخامسة للمهرجان وأثنى على تطور المهرجان بكافة جوانبه الإدارية والفنية والإعلامية مشيرا إلى أن المهرجان أثرى الحياة الثقافية بمدينة السلام.

وأثنى على الدور الكبير الذى يقوم به المخرج الفنان مازن الغرباوى والذى استطاع تجميع هذه الكوكبة المتألقة من الفنانين، فضلا عن المستوى الراقى للعروض المسرحية وتنوع المشاركة سواء كانت محلية أو عربية أو دولية مما أعطى للمهرجان كيانا كبيرا على المستوى الدولى، مؤكدا دعمه الدائم لإدارة المهرجان.

وأبدى الفنانون سعادتهم البالغة بهذا اللقاء والذي تعودوا عليه فى كل دورة مع المحافظ، مؤكدين أن أهم أسباب نجاح المهرجان طوال الدورات الخمس السابقة هو الدعم اللامحدود من المحافظ. 

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فودة: مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أثرى الحياة الثقافية بمدينة السلام
فودة: مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أثرى الحياة الثقافية بمدينة السلام
فودة: مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أثرى الحياة الثقافية بمدينة السلام
فودة: مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أثرى الحياة الثقافية بمدينة السلام
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