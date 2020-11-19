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أخبار العالم

بعد إعادة فرز الأصوات.. نيويورك تايمز تكشف الفائز في ولاية جورجيا بالانتخابات الأمريكية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عملية إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا الأمريكية لم تسفر عن تغيير في نتيجة فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكان سكرتير الولاية، قال إنه لا يعتقد أن إعادة عد الأصوات ستغير النتائج الأولية التي أظهرت فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في الولاية.

من جهة أخرى، قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا إنها ستنظر في طلب قدمته حملة ترامب لإبطال آلاف الأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد في فيلادلفيا ولا تحمل بيانات المرسل على الظرف الخارجي.

وكانت محكمة أدنى درجة قضت الجمعة برفض طلب حملة ترامب بإبطال 8329 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا، كبرى مدن الولاية، استنادا إلى أن الأظرف البريدية للبطاقات تفتقر لمعلومات مثل طباعة الأسماء عليها والتاريخ والعناوين.

ومن المحتمل أن يؤثر قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا على نتائج الاقتراع في سائر أنحاء الولاية إلا أن العدد غير واضح.

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