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تعليم

للتوعية بالأمراض المعدية وكورونا.. انطلاق برنامج ندوات لطلاب مدارس سيناء

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تنظم مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء ، برنامج ندوات لطلاب المدارس في مختلف مراكز المحافظة ، وذلك للتوعية بأمراض المعدية ومواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة في فصل الشتاء..

وأعلن الدكتور حاسم حمدى مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة ، أنه تم التنسيق مع إدارات الرعاية الأساسية والطب الوقائى ومكافحة العدوى والإدارات الصحية على مستوى المحافظة لعقد برنامج الندوات التوعوية بالمدارس.

حيث يتم التركيز على التعريف بأمراض الشتاء وأعراضها وطرق الوقاية منها، علاوة على التوعية بأعراض كورونا وتوضيح كيفية الوقاية منها والحذر من أمراض الشتاء التى يزداد انتشارها مع دخول فصل الشتاء .
وكذلك توضيح أهمية اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس من ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعى تجنبا للاصابة، والتحذير من انتقال العدوى حرصا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
كما تضمن البرنامج عقد اللقاءات التوعوية فى عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية للتوعية بالأمراض المعدية وعرض طرق الوقاية منها وأهم التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا وأهم طرق الوقاية من الفيروس.
مؤكدين على أهمية نظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيدًا بالماء والصابون، والحرص على تغطية الفم والأنف عند العطس، إلى جانب أهمية ارتداء الماسك وتجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال وغيره من أمراض الشتاء.

ومن جانبه، أعلن فتحى عثمان مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن اللقاءات والندوات مستمرة فى المدارس على مستوى المحافظة طبقا لبروتوكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم بتكثيف التوعية فى المنشآت التعليمية ..

مشيرا الى انه تم تناول المنهج الصحى اليومى ودوره فى تعزيز الصحة إلى جانب أهم طرق الوقاية وضرورة اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية ، ومن أهمها : ارتداء الماسك الطبى وغسيل الأيدى باستمرار والمحافظة بقدر الإمكان على التباعد الاجتماعى للحماية من كافة الأمراض المعدية وفى مقدمتها كورونا وأمراض الشتاء.
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