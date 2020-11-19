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منوعات

3 أيام في الغابة.. طفل مريض يهرب من منزله ليعيش في درجة حرارة تحت الصفر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ألقته المشكلات العائلية خارج منزله الدافئ ليعاني الطفل المصاب بالتوحد ويبلغ من العمر تسع سنوات، من شدة البرودة بعد قضاء ليلتين في الهواء الطلق دون سترة أو حذاء في درجات حرارة تحت الصفر.


تزايدت المخاوف على الطفل الذي يدعى"جوردان جورمان" بعد أن شوهد آخر مرة بعد ظهر يوم الأحد قبل أن يهرب بعد شجار عائلي في منزل في "ناشفيل" بولاية تينيسي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


بعد ساعات من فقده، أرسل مكتب التحقيقات بولاية تينيسي رسالة محتواها "تنبيه طفل معرض للخطر"، وتم إرسال فريق إنقاذ للبحث عنه.


ليعثر فريق الإنقاذ في مقاطعة "كريستيان" في ولاية كنتاكي على الطفل "جوردان" في حالة لا يرثى لها  حيث كان "باردا وجائعا" ومختبئا في ملجأ مصنوع من القماش المشمع على بعد ثلاثة أرباع ميل من منزله.


وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، انخفضت درجات الحرارة إلى أدنى 20 درجة في منطقة ناشفيل المحيطة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقال أحد أفراد طاقم البحث إنهم كادوا يفتقدون العثور على "جوردان" حتى وصلوا إلى ملجأه في منطقة كثيفة بالأشجار.


فحصه المسعفون بعد أن أمضى ليلتين في الغابة في درجات حرارة شديدة البرودة.
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