رئيس مدينة بنها يتفقد المنطقة الاستثمارية الجديدة.. صور

تفقد المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية المنطقة الاستثمارية الجديدة بمدينة بنها وذلك بناء على توجيهات اللواءعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.





وتابع عبدالستار أعمال تجميل مداخل ومخارج المنطقة مؤكدا أنه تم الإنتهاء من إنشاء جميع الأرصفة والبلدورات وأعمال الكهرباء ، وكذلك الانتهاء من تجميل وتشجير جميع الجزر الوسطى، والمداخل والمخارج لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل وذلك تمهيدا لافتتاح المنطقة قريبا وبدء طرحها للمستثمرين.





وأضاف أن المنطقة الاستثمارية الجديدة تقام على مساحة 46 فداناً على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب القليوبية.





وكان محافظ القليوبية قد تفقد أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمى بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وإطلاق التيار الكهربائي للمستشفى تمهيدا لتشغيلها تجريبيا وإدخالها الخدمة لاستقبال المرضى.





وقال المحافظ خلال جولته داخل المستشفى ان أعمال تطوير المستشفى تمت بتكلفة إجمالية تتخطى 260 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن موقع المستشفى متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الاطفال التخصصى وغيرها من الخدمات الصحية التي ستخدم على المستشفى بعد افتتاحه.





وأضاف المحافظ أن المستشفى مصممة علي أحدث المعايير الطبية العالمية ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف العمليات الحديثة وذلك نظرا لدقة وأهمية العمليات الجراحية مع اتخاذ أعلى معايير مكافحة العدوى.