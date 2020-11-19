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أخبار العالم

ماكرون يمنح قادة الإسلام في فرنسا مهلة 15 يوماً لتقديم ميثاق للقيم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:46 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قسم الخارجي
كشف قصر الإليزيه الفرنسي "الرئاسة"، اليوم الخميس، عن تقدم الرئيس إيمانويل ماكرون بطلب إلى مسئولي الديانة الإسلامية في البلاد، تقديم ميثاق للقيم الجمهورية في خلال 15 يومًا، يتعين على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والاتحادات التسعة التي يتألف منها الالتزام به.

وقال القصر وفق ما نقلته روسيا اليوم إن ماكرون التقى مسئولي الديانة الإسلامية، لوضع الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة.

ودعا ماكرون الحضور أن يتضمن الميثاق تأكيدًا على الاعتراف بقيم الجمهورية، وأن يُحدّد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء لدول أجنبية.

وأضاف ماكرون لممثلي الاتحادات التسعة إنه يعلم أن عددا منها لديه مواقف غامضة من هذه الموضوعات، مشددا على أنه من الضروري "الخروج من هذا الالتباس".

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي وعميد مسجد باريس شمس الدين حافظ بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحادات التسعة التي يتشكل منها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

ويأمل ماكرون من وراء تشكيل المجلس الوطني للأئمة أن ينهي في غضون أربع سنوات وجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "مبتعثين" من تركيا والمغرب والجزائر.

ولن يكون مجلس الأئمة مخولا بإصدار التصاريح للأئمة ومنحهم بطاقة رسمية فحسب، بل سيكون قادرا أيضا على سحب هذه البطاقات منهم إذا ما خرقوا "ميثاق قيم الجمهورية".

واعتمادا على دور كل منهم -إمام صلاة وخطيب مسجد وداعية- سيتعين على كل إمام الإلمام بمستوى مختلف من اللغة الفرنسية وحيازة شهادات دراسية يمكن أن تصل إلى المستوى الجامعي.
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