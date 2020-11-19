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برلمانيون يشيدون بمد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل 32 مليون مواطن.. ويؤكدون حرص الرئيس السيسي على توفير حياة كريمة للبسطاء

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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أحمد أيمن
عبد القادر: يشيد بمد خدمة الحماية الاجتماعية لتشمل 32 مليون مواطن
برلماني: مد شبكة الحماية لتشمل 32مليون إنجاز جديد للدوله المصرية
أبو هميلة: برنامج تكافل وكرامه خطوة على الطريق الصحيح لتوفير حياة أفضل للمواطنين البسطاء


تشهد الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل يوم تطورا واهتماما من جانبه بجميع مناحي الحياة الخاصة بالمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال برامج الحماية الاجتماعية التى يتابعها بشكل دائم.


وقال النائب صلاح أبو هميلة، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بالفئات محدودة الدخل، لافتا إلى أن زيادة أعداد المستفيدين من الحماية الاجتماعية ومشروع تكافل وكرامة إلى نحو 32 مليون مواطن يؤكد حرص الدولة الدائم على دعم مواطنيها.


وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن برنامج تكافل وكرامة يفيد ملايين المصريين ويقوم بواجبه مع برامج أخرى للحفاظ على الدعم الاجتماعي والوقوف بجانب الأسر الفقيرة والمحتاجة، مؤكدا أن برنامج تكافل وكرامة خطوة على الطريق الصحيح لتوفير حياة أفضل للمواطنين البسطاء.


وأشار أبو هميلة إلى أن الدولة لم ترفع يدها عن محدودي الدخل بل العكس تقوم بواجبها على نحو أفضل وفق توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق التنمية وشمول الجميع بالرخاء والازدهار والعيش بحياه كريمة.


في السياق ذاته، قال النائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك دعما كبيرا من قبل الدولة لحماية حياة المواطنين، خاصة محدودي الدخل، وهذا ما تم تأكيده اليوم بعد إعلان الحكومة عن مد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل 32 مليون مواطن ببرامج الدعم النقدي.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة، أن مد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل 32 مليون مواطن ببرامج الدعم النقدي، إنجاز غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يتوان لحظة فى الانحياز التام لأهالينا  البسطاء  من أبناء الشعب المصري هذا الشعب العظيم.


من جانبه، قال النائب تامر عبد القادر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يضع مصلحة المواطن نصب عينيه، وإعلان الحكومة اليوم  مد شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل 32 مليون مواطن ببرامج الدعم النقدي يؤكد أن الوزارة تسعى لتوسيع المظلة المجتمعية للبرنامج ودخول أكبر عدد من المستحقين ومساعدة الأسر البسيطة.


وأضاف عبد القادر، أن برنامج تكافل وكرامة، يوفر حياة كريمة ويغطي احتياجات ملايين من المواطنين ويقف بجانب أسر عديدة في أشد الاحتياج لدخل شهري ثابت، يسد بعض احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية.


وأكد ضرورة توسيع قاعدة المشاركة فى معاش تكافل وكرامة لتشمل جميع الفئات المحتاجة طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويكون هناك حصر شامل ودقيق من جانب الوزارة.


وقد أعلنت الحكومة فى تقريرها اليوم فيما يتعلق بمحور شبكات الأمان الاجتماعي، أنها تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية، وبلغ عدد السُكان الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، ما بين برامج الدعم النقدي، وضمان "تكافل وكرامة"، و"حياة كريمة"، واستفادت 3.6 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي، ووصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10.04 مليون مواطن خلال العامين الماضيين.


كما تم تطوير 44 مؤسسة و592 حضانة و236 مؤسسة رعاية تأهيل ذوي الإعاقة، ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، وتطوير 4 مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف، وحصل 41 ألف مسن على خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال العامين الماضيين، كما استمرت منظومة "أمان" في بيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن محدودي الدخل لتصل إلى 1017 منفذا ثابتا.
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