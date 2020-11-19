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أخبار البلد

شروط القروض النقدية من بنك التنمية الصناعية.. خدمات

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
يعتبر بنك التنمية الصناعية من البنوك الهامة التى تقدم قروضا بتسهيلات كبيرة طبقا للشروط والاحكام المنوط بها 

صدى البلد ينشر شروط القروض النقدية للبنك فى السطور القادمة :


يقدم المنتج لكافة العاملين بالهيئات الحكومية و شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات الكبرى بانظمة متعدده بتحويل الراتب و تحويل القسط وباسعار تنافسية   .

الحد الادني للمرتب:

 الحد الادني للمرتب  ١٥٠٠ جنيه مصري

الحد الاقصي لنسبه الخصم :

٥٠من الدخل بعد استبعاد الضرائب والتأمينات متضمنة القروض العقارية للاسكان الشخصي عند نسبة ٤٠% من مجموع الدخل الشخصي

الحد الاقصي  للتمويل :

الحد الاقصي للتمويل٥٠٠  الف جم

الحد الادنى لعمر المقترض :

 ٢١ عام 

مدة التمويل:

يصل الى ١٢٠ شهر

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