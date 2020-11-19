شروط القروض النقدية من بنك التنمية الصناعية.. خدمات

يعتبر بنك التنمية الصناعية من البنوك الهامة التى تقدم قروضا بتسهيلات كبيرة طبقا للشروط والاحكام المنوط بها
صدى البلد ينشر شروط القروض النقدية للبنك فى السطور القادمة :
يقدم المنتج لكافة العاملين بالهيئات الحكومية و شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات الكبرى بانظمة متعدده بتحويل الراتب و تحويل القسط وباسعار تنافسية .
الحد الادني للمرتب:
الحد الادني للمرتب ١٥٠٠ جنيه مصري
الحد الاقصي لنسبه الخصم :
٥٠% من الدخل بعد استبعاد الضرائب والتأمينات متضمنة القروض العقارية للاسكان الشخصي عند نسبة ٤٠% من مجموع الدخل الشخصي
الحد الاقصي للتمويل :
الحد الاقصي للتمويل٥٠٠ الف جم
الحد الادنى لعمر المقترض :
٢١ عام
مدة التمويل:
يصل الى ١٢٠ شهر