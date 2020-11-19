ضبط عاطل نصب على المواطنين يزعم قدرته على تخصيص قطعة أرض لهم بالتجمع الخامس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ .





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أربعة أشخاص) بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل (أحد الأشخاص) بزعم قدرته على تخصيص قطع أراض لهم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة "خلافًا للحقيقة" .





أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (بدون عمل ، مقيم بمحافظة سوهاج) وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى الاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية من خلال زعمه (بأن والد زوجته مدير بأحد البنوك) وقدرته على تخصيص قطع أراض لهم من الجهات المعنية ، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين بزعم تخصيص قطع أراض لهم بمنطقة التجمع الخامس إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



