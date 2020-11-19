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حوادث

مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للأهالي بمحال إقامتهم.. صور

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح


قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية إلتماس (4) حالات إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة) وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم .

وتم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .
     
 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للأهالي بمحال إقامتهم.. صور
مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للأهالي بمحال إقامتهم.. صور
مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للأهالي بمحال إقامتهم.. صور
مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للأهالي بمحال إقامتهم.. صور
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