الأوقاف: حسونة مديرًا لأوقاف الدقهلية بعد إحالة المدير الحالي للمعاش

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور خالد صلاح الدين علي حسونة بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الدقهلية اعتبارًا من 16 / 12 / 2020م اليوم التالي لإحالة الشيخ طه زيادة مدير المديرية الحالي لبلوغه السن القانوني للمعاش .
وأضافت الوزارة أن القرار يأتي في إطار الحرص الدائم والمستمر من وزارة الأوقاف على ضخ دماء شبابية جديدة من أبناء الوزارة أصحاب الكفاءات المتميزة ، والدفع بهم إلى مجال العمل الإداري والقيادي .
وتفتتح وزارة الأوقاف غدا الجمعة 49 مسجدًا جديدًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في واحد وثمانين يومًا فقط (501) مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم، وذلك في سبيل الوفاء بواجبها في عمارة بيوت الله (عز وجل) ، وفي أبلغ رد عملي للدولة المصرية على جماعات أهل الشر والمتاجرين بقضايا الدين .