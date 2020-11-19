الأوقاف: حسونة مديرًا لأوقاف الدقهلية بعد إحالة المدير الحالي للمعاش

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور خالد صلاح الدين علي حسونة بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الدقهلية اعتبارًا من 16 / 12 / 2020م اليوم التالي لإحالة الشيخ طه زيادة مدير المديرية الحالي لبلوغه السن القانوني للمعاش .





وأضافت الوزارة أن القرار يأتي في إطار الحرص الدائم والمستمر من وزارة الأوقاف على ضخ دماء شبابية جديدة من أبناء الوزارة أصحاب الكفاءات المتميزة ، والدفع بهم إلى مجال العمل الإداري والقيادي .





و تفتتح وزارة الأوقاف غدا الجمعة 49 مسجدًا جديدًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في واحد وثمانين يومًا فقط (501) مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم، وذلك في سبيل الوفاء بواجبها في عمارة بيوت الله (عز وجل) ، وفي أبلغ رد عملي للدولة المصرية على جماعات أهل الشر والمتاجرين بقضايا الدين .





جدير بالذكر أن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط , إنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة , وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها , قصد نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد , وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف , وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله (عز وجل).



