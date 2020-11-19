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أخبار العالم

من داخل السيارة.. سلمى حايك تفاجئ جمهورها بإطلالة جذابة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:50 م
سلمي حايك
سلمي حايك
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محمد بدران



شاركت النجمة العالمية سلمى حايك، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سلمى حايك بإطلالة جذابة من داخل سيارتها ترتدي بدى أسود عاري الكتفين وقبعة انيقة، نالت إعجاب جمهورها وعلقت على الصورة قائلة "احزر من الفيلم الذي تنتمي إليه قبعتي سأعطيك تلميحًا"


وتعتبر سلمى حايك من النجمات اللاتي تحرص على الاهتمام والعناية ببشرتها و رشاقتها من خلال اختيار الأزياء الشبابية مما جعلها تتمتع بمظهر جذاب منحها عمرا أقل مما هي عليه.


وتنتظر النجمة سلمى حايك طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard حيث كان المقرر عرضه، قبل أزمة فيروس كورونا. 


يشارك في بطولة الفيلم بجانب سلمى حايك النجم العالمي صامويل جاكسون وريان رينولدز، والذي بدأ تصويره في مارس 2019 والذي يعد الجزء الثاني لسلسلة أفلام The Hitman's Bodyguard.

وسلمى حايك ممثلة ومنتجة مكسيكية أمريكية من أصول لبنانية، ولديها الكثير من الأعمال الفنية المعروفة بالإضافة إلى نشاطاتها الخيرة المهمة.

وقالت سلمى حايك في حوار لمجلة أجنبية إنها عندما تزوجت من رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري البعض شعر بالصدمة وقال هل هذه المكسيكية في نهاية تزوجت من هذا، دون أن تعرف سبب تعرضها للانتقادات.

كما اعترفت النجمة العالمية أنها لم تخضع لأي عملية تجميل سواء في وجهها أو جسدها طيلة حياتها، بل تحتفظ بجمالها الطبيعي.


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