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محافظات

استجابة لبلاغ الأهالي.. حملة مفاجئة على مخزن تعبئة البطاطس الفاسدة بـ الإسماعيلية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:08 م
.حملة مفاجأة على
.حملة مفاجأة على مخزن يعبئ كميات من الشيبسي الفاسد
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انجي هيبة
تمكنت محافظة الإسماعيلية تحت إشراف وتوجيه اللواء المحافظ شريف فهمي بشارة بتوجيه حملة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ لضبط مخزن يعبئ كميات من الشيبسي الفاسد بالمنطقة الصناعية.

جاء ذلك في أستجابة سريعه ورد بلاغ لمحافظ الإسماعيلية بوجود مخزن بالمنطقة الصناعية يعبء كميات من الشيبسي الفاسد استعدادا لبيعه  للمواطنين.

 ووجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة بتشكيل حملة تضمنت الرقابة التموينية و الصحة و مديرية التموين ومباحث التموين و الجهات المعنية للتفتيش بالمخزن المذكور بالبلاغ ، لما تمثله القضية من خطورة على صحة المواطن و خاصة الأطفال .

و بالتفتيش تم ضبط 9700 كرتونه منتهية الصلاحية بالمخزن وهو موزع معتمد للصناعات الغذائية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن المخزن والتحفظ علي الكميات المضبوطة.

وفي سياق متصل، تم خلال النصف الأول من نوفمبر الجارى، ضبط وتحرير 120 محضرا ومخالفة تموينية، حيث أعلن حامد ابراهيم حامد وكيل وزارة التموين والتجارة بالاسماعيلية  انه خلال النصف اباول من شهر نوفمبر الجارى نفذت أجهزت الرقابة التموينية عددا من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والاسواق العامة وقد اسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط وتحرير ما يزيد على عدد ١٢٠ محضرا ومخالفة تموينية متنوعة  ضد المخابز سواءا للتصرف في الدقيق أو انتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو التوقف عن الإنتاج بدون إذن او عدم  نظافة المخبز.
  
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كان اللواء شريف خيري بشارة محافظ الاسماعيلية، افتتح أكبر مصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.

ويعد المشروع واحدا من أكبر مشروعات تصنيع الكمامات الطبية بأحدث وسائل التكنولوجيا فى مصر ومقام على مساحة إجمالية قدرها 1060 مترا مربعا بتكلفة استثمارية تتجاوز 2.8 مليون جنيه وبرأس مال 1.5 مليون جنيه.

قال الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس مجلس ادارة اكبر مصنع انتاج كمامات، والذي تم افتتاحه الثلاثاء الماضي، بمحافظة الاسماعيلية، ان أزمة انتشار فيروس كورونا في مرحلته الأولى كان السبب الرئيسي في التفكير في انشاء مصنع لانتاج الماسكات الطبية ، بسبب تزايد الطلب علي المنتج في مقابل انخفاض نسبة تواجده  وهو ما ادي الي ارتفاع اسعاره.

أوضح لصدى البلد ، عن مفاجأة  جديدة وهو أول خط إنتاج مصري لماسك Kn95،  لافتا انه خلال الاسبوع المقبل، سيصل الي مقر المصنع بمدينة الاسماعيلية  ماكينة مصرية ، تم تصنيعها في القاهرة،  لانتاج  ماسكات Kn95  والتي يتم استيرادها من الصين.

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