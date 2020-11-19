استجابة لبلاغ الأهالي.. حملة مفاجئة على مخزن تعبئة البطاطس الفاسدة بـ الإسماعيلية

تمكنت محافظة الإسماعيلية تحت إشراف وتوجيه اللواء المحافظ شريف فهمي بشارة بتوجيه حملة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ لضبط مخزن يعبئ كميات من الشيبسي الفاسد بالمنطقة الصناعية.





جاء ذلك في أستجابة سريعه ورد بلاغ لمحافظ الإسماعيلية بوجود مخزن بالمنطقة الصناعية يعبء كميات من الشيبسي الفاسد استعدادا لبيعه للمواطنين.





ووجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة بتشكيل حملة تضمنت الرقابة التموينية و الصحة و مديرية التموين ومباحث التموين و الجهات المعنية للتفتيش بالمخزن المذكور بالبلاغ ، لما تمثله القضية من خطورة على صحة المواطن و خاصة الأطفال .





و بالتفتيش تم ضبط 9700 كرتونه منتهية الصلاحية بالمخزن وهو موزع معتمد للصناعات الغذائية .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن المخزن والتحفظ علي الكميات المضبوطة.



