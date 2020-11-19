غدا.. تسكين طلاب امتياز وجيد جدا بجامعة الأزهر

أعلن أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية بجامعة الأزهر، أنه بالنسبة إلى الطلاب المتخلفين عن التسكين في المراحل السابقة (امتياز فرق نهائية - جيد جدًّا مناطق نائية) فقد حددت الإدارة غدًا الجمعة لتسكينهم، مطالبًا جميع الطلاب والطالبات بالتعاون مع إدارة المدن الجامعية من خلال الالتزام بالمواعيد المعلنة، والإجراءات الاحترازية.





وأضاف توفيق، أنه يستمر تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر، وسط التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.





وأوضح، أنه يستمر كذلك ، التسكين بالمدن الجامعية بمدينة نصر، لطلاب الفرق النهائية الحاصلين على تقدير جيد جدًّا، وطلاب المحافظات النائية، وفق الضوابط المنظمة لذلك، بمتابعة يومية دائمة ومستمرة من قيادات الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية.





وأوضح مدير عام المدن الجامعية بجامعة الأزهر أن إجراءات التسكين يراعى فيها ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ حرصًا على صحة الطلاب وسلامتهم.



