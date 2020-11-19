غدا.. تسكين طلاب امتياز وجيد جدا بجامعة الأزهر

أعلن أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية بجامعة الأزهر، أنه بالنسبة إلى الطلاب المتخلفين عن التسكين في المراحل السابقة (امتياز فرق نهائية - جيد جدًّا مناطق نائية) فقد حددت الإدارة غدًا الجمعة لتسكينهم، مطالبًا جميع الطلاب والطالبات بالتعاون مع إدارة المدن الجامعية من خلال الالتزام بالمواعيد المعلنة، والإجراءات الاحترازية.
وأضاف توفيق، أنه يستمر تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر، وسط التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.
وأوضح، أنه يستمر كذلك ، التسكين بالمدن الجامعية بمدينة نصر، لطلاب الفرق النهائية الحاصلين على تقدير جيد جدًّا، وطلاب المحافظات النائية، وفق الضوابط المنظمة لذلك، بمتابعة يومية دائمة ومستمرة من قيادات الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية.
وأوضح مدير عام المدن الجامعية بجامعة الأزهر أن إجراءات التسكين يراعى فيها ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ حرصًا على صحة الطلاب وسلامتهم.
مواعيد الامتحانات
أعلن الأزهر الشريف، عن مواعيد امتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي والثانوي والقراءات والشهادات الإعدادية والقراءات والثانوية لعام 2020-2021
وبالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإبتدائية والإعدادية فإنها ستكون الخميس 14 يناير 2021 وامتحانات النقل الإبتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية السبت 23 يناير 2021، وتكون إجازة نصف العام في يوم السبت 6 فبراير 2021 وتنتهي حتى الخميس 18 من نفس الشهر
وامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الإبتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث الإسلامية والدور الأول لنقل القراءات ، في يوم الإثنين الموافق 17مايو 2021، أما امتحان الفصل الدراسي الثااني، للشهادة الإبتدائية والإعدادية والدور الأول للقراءات يوم الأحد 30 مايو 2021، وامتحان الشهادة الثانوية وإعدادية وثانوية البعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، يوم الأربعاء الموافق 9 يونيو 2021
وبالنسبة لامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الإبتدائي والإعدادي والثانوي والقراءات والبعوث الإسلامية، ستكون في يوم الأحد 25 يوليو 2021، أما امتحانات الدور الثاني للشهادة الإبتدائية والإعدادية وشهادة القراءات ستكون يوم السبت 7 أغسطس 2021، وامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية والإعدادية والثانوية للبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية ستكون يوم 21 أغسطس 2021.