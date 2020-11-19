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مرأة

أبرزها إنقاص الوزن .. فوائد صحية مذهلة للملح الأسود

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يتكون الملح الأسود بشكل أساسي من كلوريد الصوديوم والشوائب النادرة من ثنائي كبريتات الصوديوم وثنائي كبريتيت الصوديوم وكبريتات ا وكبريتيد الحديد .


إليك أبرز الفوائد الصحية لتناول  الملح الاسود وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.
 



1. المحافظة على ضغط الدم

الملح الأسود منخفض في الصوديوم مقارنة بملح المائدة  ، الذي يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. وبسبب هذا  الملح الأسود قد يكون بديلًا رائعًا لملح الطعام لأولئك الذين يتطلعون إلى تقليل استهلاكهم للصوديوم ، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
 

2. قد يحسن صحة الجهاز الهضمي

فوائد عديدة لتناول الملح الأسود لصحتك مقارنة بالملح الأبيض فبالنسبة للملح الأسود فهو يحسن الهضم ويقلل من الأمراض الأخرى المرتبطة بالمعدة مثل الإمساك والارتجاع الحمضي والانتفاخ والغازات.


3. قد يمنع تقلصات العضلات أو تشنجها

قد يساعد الملح الأسود في تنظيم عمل العضلات وتخفيف التشنجات العضلية المؤلمة بسبب وجود البوتاسيوم فيه. البوتاسيوم معدن أساسي يساعد في تنظيم تقلصات العضلات.
 

4. قد يساعد في إنقاص الوزن

أظهرت الدراسات الملحوظة أن كثرة تناول الملح يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة . ومن ناحية أخرى ، يحتوي الملح الأسود على كميات قليلة من الصوديوم والتي قد تساعد في إدارة الوزن.


5. قد يقلل من احتباس الماء

يحدث احتباس الماء عندما يتراكم الماء الزائد في جسمك ، خاصة في البطن والساقين والذراعين مما يؤدي إلى التورم والانتفاخ وتصلب المفاصل وزيادة الوزن وآلام أجزاء الجسم المصابة وتغيرات في لون الجلد وانتفاخ الجلد. أحد أسباب احتباس الماء هو استهلاك الكثير من الملح ، لذا فإن التحول إلى الملح الأسود الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم بشكل طبيعي يمكن أن يساعد في تقليل احتباس الماء.


6. قد يعزز صحة الجلد

الملح الأسود يحتوي على كمية كبيرة من المعادن ، فقد يساعد في تحسين ملمس الجلد والشعر وعادة ما يتم دمجه مع الأعشاب والتوابل والتوابل الأخرى ويتم تسخينه إلى درجات حرارة عالية.


يختلف الملح الأسود عن ملح الطعام من حيث عملية التصنيع والطعم. الملح الأسود  لونه وردي طبيعي ، وعادة ما يتم دمجه مع الأعشاب والتوابل الأخرى ويتم تسخينه إلى درجات حرارة عالية.
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