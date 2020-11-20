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محافظات

السد العالي ..الدمايطة:اعتزال عصام الحضري قرار صحيح وفي الوقت المناسب

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
ماذا قال الدمايطة
ماذا قال الدمايطة حول اعتزال عصام الحضري
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زينب الزغبي
هو ده القرار الصح " هكذا كانت ردود أفعال أبناء مدينة كفرالبطيخ بمحافظة دمياط ، حول قرار اللاعب عصام الحضري ، حارس مرمى المنتخب المصري وابن مدينة كفرالبطيخ بمحافظة دمياط .

ربما كان القرار مفاجئا للجميع، خاصة بعد إعلانه أمس قرار اعتزاله بعد أن حقق الحضرى الكثير من البطولات مع المنتخب الوطنى، وكانت مسيرته استمرت 22 عاما مع الفراعنة، ونشر "السد العالي" بيانًا رسميًا يعلن فيه اعتزاله وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بقوله: "لكل بداية نهاية، هذه سُنة الحياة، والآن بعد تفكير طويل واستخارة الله (عز وجل)، قررت اعتزال اللعب الدولي.. اليوم، بعد 22 سنة و4 أشهر و12 يوما، على مباراتى الأولى بقميص المنتخب الوطنى المصرى.

جاء رد الشباب من ابناء مدينته كفرالبطيخ بانه قرار صائب وهذا هو الوقت المناسب لاعتزاله ،فيقول السيد ابراهيم ،احد ابناء كفرالبطيخ اـن الحضري اسطورة كروية لاتتكر وسنه وصل الى 47 عاما فهذا  هو الوقت المناسب لاعتزال، مضيفا بان الحضري اسطورة ونجم كروى قدم الكثير للمنتخب المصري  ووصوله لهذا السن فهو يعى تماما امكانياته وقدرته على الاستكمال في المشوار من عدمها وفي النهاية هذا هقرار صائب للحضري.

ويقول محمد شميس، تربينا على الاسطورة والسد العالى عصام الحضري وفخورين بانه من ابناء دمياط ورغم ان القرار الخاص بالاعتزال كان مفاجئ الا انه قرار جاء في وقته وصائب جدا فالحضري يعى تماما اهمية هذا القرار ومن المؤكد ان توقيته مدروس.

وأضاف قائلا: بصراحة بس كان لازم يجى يوم و ده يحصل أنت تاريخ وأسطورة مش هتكرر فى تاريخ مصر و المنتخب والدمايطة دائما فخورين بالخضري.


وقال ايمن ابراهيم ، الجميع فؤجئ بقرار السد العالى بالاعتزال ولكنه رغم المفاجئة الا انه قرار متوقع بعد مسيرة حافلة من البطولات تحسب للحضري، مضيفا : كل الأمنيات الطيبة للكابتن عصام الحضري بمناسبة اعتزاله رسميًا على المستوى الدولي بعد رحلة طويلة تجاوزت الـ 22 عامًا، ومشوار مشرف توجهه بكونه أكبر لاعب من بين كل لاعبي العالم، شارك في كأس العالم منذ نشأتها حتى الآن بالإضافة إلى قيادة منتخب بلاده لتحقيق إنجازات عدة على مختلف الأصعدة.


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