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بين الناس

أهالي قرية طوخ فى قنا يطالبون بتغطية الجزء الباقي من المسقى.. صور

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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وسام مختار
طالب المواطن سعد شعبان عبدالجليل طايع ، المقيم قرية طوخ التابعه لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتغطية الجزء الباقى من المسقى .   

ويقول فى رسالته : نشكو من وجود مسقى متفرع من ترعة اصفون المار بالخطارة وكوم الضبع والشيخ على والقرية الام طوخ حيث تم تغطية اكثر من ثلثى المسقى وللاسف الجزء الباقى اصبح مقلبا للقمامه والحيوانات الميته وبقايا السرنجات ومتعلقات الضارة بالصحة العامة بالأضافة الى انتشار الحشرات الناقلة للأمراض و الروائحة الكريهة لا نقدر على تحملها  .

وأضاف : المسقى أصبح  مصدرا للاوبئة والامراض ويمثل خطورة داهمة على سكان هذه المنطقة بالاضافة انه يمر وسط الكتل السكنية وغرق به اكثر من طفل صغير فى الفترة السابقة بجانب سقوط السيارات بداخله .

وناشد المسئولين العمل على حل هذه المشكلة فى أسرع وقت رأفة بصحة الأهالى والحفاظ على الأطفال من خطر السقوط بداخله والحد من حوادث السيارات .

للتواصل مع القارئ: 01021848462

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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