أستاذ مناعة: يمكن التعايش مع فيروس كورونا بضوابط معينة

قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إنه يمكن التعايش مع فيروس كورونا المستجد، ولكن بعدة ضوابط معينة لابد من الالتزام بها من الجميع.





وأضاف أبو شنب لـ صدى البلد: لابد من توافر شروط عند الخروج من المنزل وهي ان يرتدي جميع المواطنين الكمامة سواء في المواصلات العامة أو الشارع مع ارتداء الجوانتي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وخاصة كبار السن مع مراعاة الحد الأقصى للتباعد بين المواطنين للحفاظ على سلامتهم وأيضا إحضار المصلي الشخصي عند الصلاة في المسجد.









وتابع: يجب على الجميع غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، بالإضافة إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس، منوها إلى أن الإصابة تقع أيضا عند ملامسة اليد لسطح يرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.





وأردف أنه يجب على جميع تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم مع اتباع الاجرءات الاحترازية التي نوهت عليها وزارة الصحة .





من جانبه قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تتخذ الإجراءات الاحترازية بداية من البوابة الرئيسية للكلية وهي قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب مع التأكد من ارتداء الكمامة عند الدخول .

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لـ صدي البلد أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة، مشيرا إلى أن التعليم بالجامعة يرتكز على التعليم الهجين ويتم علي اعلي مستوي من الدقة.

ووجه الدكتور عبد الفتاح رسالة طمأنة لطلابه في جميع المراحل، قائلا إن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي ولم يتم توقف اي فصول دراسية مشيرا الى إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وكلف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قطاعات الجامعة المختلفة بوضع خطة لإدارة الموقف في ظل إجراءات التعايش مع فيروس كورونا بمختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية.



وقرر "المتيني" إلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة فى كلياتها ومعاهدها ووحداتها وإداراتها المختلفة بارتداء "الكمامة".



وكلف رئيس جامعة عين شمس الأمن الجامعى بحظر دخول أى شخص إلى الحرم الجامعى لجامعة عين شمس أو أى من كلياتها ومعاهدها ووحداتها المختلفة غير مرتدٍ للكمامة.



يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على الطلاب والعاملين وهيئة أعضاء التدريس، ويضمن خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من الانتشار.



