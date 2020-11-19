بعد نجاحها فيه.. مادلين طبر تكشف كواليس مسلسل الوجه الآخر

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم منهم، ماجد المصري نسرين طافش وندى موسى ومادلين طبر، والعمل قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش، وتدور الأحداث في اطار تشويقي بوليسي مع تحولات دراميه مع كل 15 حلقة.

المسلسل ينتمى إلى نوعية أعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل العديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الآخر لكل شخصية.

وكان آخر أعمال مادلين طبر الفنية هو مشاركتها بدور «فايزة» في مسلسل «القمر أخر الدنيا» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني للعام الجاري 2020.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به. تقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافى والبصرى) رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم وإكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.





"القمر آخر الدنيا" بطولة بشري، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر ، ،ثراء جبيل ،سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف و هدي الاتربي و عمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.