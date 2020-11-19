مدرب المنتخب: قرار عودة الدوري أثبت صحته .. ونعمل على تجديد دماء الفراعنة

قال أحمد أيوب مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم إن التجربة أثبتت صحة قرار استكمال الدوري الذي انتج عددا من اللاعبين انضموا للفريق في المعسكر الأخير، قائلًا إن الفريق في الوقت الحالي يمر بمرحلة تجديد دماء.





وأضاف أيوب في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "استكمال الدوري كان في مصلحة المنتخب، ولو لم يُستكمل الدوري لتعرضنا لمشكلة وما ظهر عدد كبير من اللاعبين المنضمين للمنتخب في المعسكر الأخير."





وتابع :"التنازل عن معسكر شهر أكتوبر الماضي كان مفيدًا لاستمرار بطولة الدوري والسماح للاعبين بعرض أنفسهم بشكل جيد، كما أن البعض انتقد استدعاء عدد كبير من اللاعبين لكن التجربة أثبت أن القرار كان صحيحًا لإصابة عدد من اللاعبين خلال المعسكر."





وأضاف: "نحن في مرحلة تجديد دماء بالنسبة للمنتخب المصري وهناك عدد من العناصر في المنتخب حاليًا من الممكن البناء عليهم لتكوين جيل جيد يفيد المنتخب في الفترة المقبلة، وهذا من بين أهداف حسام البدري."



