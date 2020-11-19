مدرب المنتخب: قرار عودة الدوري أثبت صحته .. ونعمل على تجديد دماء الفراعنة

قال أحمد أيوب مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم إن التجربة أثبتت صحة قرار استكمال الدوري الذي انتج عددا من اللاعبين انضموا للفريق في المعسكر الأخير، قائلًا إن الفريق في الوقت الحالي يمر بمرحلة تجديد دماء.
وأضاف أيوب في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "استكمال الدوري كان في مصلحة المنتخب، ولو لم يُستكمل الدوري لتعرضنا لمشكلة وما ظهر عدد كبير من اللاعبين المنضمين للمنتخب في المعسكر الأخير."
وتابع :"التنازل عن معسكر شهر أكتوبر الماضي كان مفيدًا لاستمرار بطولة الدوري والسماح للاعبين بعرض أنفسهم بشكل جيد، كما أن البعض انتقد استدعاء عدد كبير من اللاعبين لكن التجربة أثبت أن القرار كان صحيحًا لإصابة عدد من اللاعبين خلال المعسكر."
وأضاف: "نحن في مرحلة تجديد دماء بالنسبة للمنتخب المصري وهناك عدد من العناصر في المنتخب حاليًا من الممكن البناء عليهم لتكوين جيل جيد يفيد المنتخب في الفترة المقبلة، وهذا من بين أهداف حسام البدري."
وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على حساب توجو بأرضها، بثلاثة أهداف لواحد، مساء الثلاثاء الماضي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا.
الهدف الأول للمنتخب المصري جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة" بعد مرور 18 دقيقة من الشوط الأول، بعدما تلاعب بالدفاع قبل أن يصوب كرة أرضية في الشباك.
ثاني الأهداف سجله محمد شريف في أول ظهور دولي له مع منتخب مصر، بعد مرور 32 دقيقة من المواجهة، بعدما تلقى تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر من الدفاع ويسددها اللاعب في الشباك.
وفي الدقيقة 52، نجح محمود حسن "تريزيجيه" في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة عالية من كرة ثابتة نفذها أيمن أشرف من وسط الملعب، لينفرد لاعب أستون فيلا بالمرمى قبل أن يصوب الكرة في الزاوية اليسرى.
ونجح منتخب توجو في تسجيل هدفًا شرفيًا في الدقيقة 90+3 بعد غفلة من الدفاع المصري، ليحل نيا فيدجي على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها أرضية.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن جزر القمر، ثم كينيا بثلاث نقاط في المركز الثالث، وأخيرًا توجو بنقطة واحدة.
ويحتاج منتخب مصر لنقطة واحدة من مباراتيه المقبلتين لضمان التأهل إلى كأس أمم أفريقيا، حيث سيلتقي في الأولى مع كينيا خلال شهر مارس القادم، على أن يواجه جزر القمر في الجولة الأخيرة.