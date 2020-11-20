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رياضة

حسام البدري: استشرت اللاعبين الكبار بالمنتخب في تشكيل مواجهتي توجو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:34 ص
منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم
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محمد رشاد
كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول مفاجأة كبيرة بشان تشكيل مبارتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا".

وأكد  البدري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استشرت اللاعبين الكبار بالمنتخب في تشكيل مواجهتي توجو".

وأوضح: "هناك لاعبين كبار ولهم خبرات ولديهم دور كبير لذلك تم استشارتهم".

قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إنه سعيد بالفوز في مبارتي توجو وتحقيق الـ6 نقاط المهمة، مشيرًا إلى إصرار وإلتزام اللاعبين موجهًا لهم الشكر على الجهد الذي بذلوه.

وأكد  في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "افتقدنا محمد صلاح وأفتقدنا أكثر من لاعب وافتقاد صلاح خسارة كبيرة".

وتابع: "الجميع استغرب من استبعاد بعض اللاعبين لكن القرار كان سليما ولم نعاني من أي أزمات أو تأثر بالإصابات ووضعنا سيناريوهات لتعويض صلاح والغيابات".

وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا على حساب توجو بأرضها، بثلاثة أهداف لواحد، مساء الثلاثاء الماضي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

الهدف الأول للمنتخب المصري جاء عن طريق محمد مجدي "أفشة" بعد مرور 18 دقيقة من الشوط الأول، بعدما تلاعب بالدفاع قبل أن يصوب كرة أرضية في الشباك.

ثاني الأهداف سجله محمد شريف في أول ظهور دولي له مع منتخب مصر، بعد مرور 32 دقيقة من المواجهة، بعدما تلقى تمريرة طولية من الحارس محمد الشناوي لتمر من الدفاع ويسددها اللاعب في الشباك.

وفي الدقيقة 52، نجح محمود حسن "تريزيجيه" في تسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة عالية من كرة ثابتة نفذها أيمن أشرف من وسط الملعب، لينفرد لاعب أستون فيلا بالمرمى قبل أن يصوب الكرة في الزاوية اليسرى.

ونجح منتخب توجو في تسجيل هدفًا شرفيًا في الدقيقة 90+3 بعد غفلة من الدفاع المصري، ليحل نيا فيدجي على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها أرضية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن جزر القمر، ثم كينيا بثلاث نقاط في المركز الثالث، وأخيرًا توجو بنقطة واحدة.

ويحتاج منتخب مصر لنقطة واحدة من مباراتيه المقبلتين لضمان التأهل إلى كأس أمم أفريقيا، حيث سيلتقي في الأولى مع كينيا خلال شهر مارس القادم، على أن يواجه جزر القمر في الجولة الأخيرة.
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