البرازيل تتلقى جرعات من لقاح سينوفاك الصيني.. فيديو

وقال كوفاس في جلسة استماع بالكونغرس، إن النتائج الأولية للتجارب التي يجريها المعهد، تشير إلى أن اللقاح المسمى CoronaVac يتمتع بملف أمان ممتاز، موضحا أن المعهد يتوقع أن يحصل على 46 مليون جرعة جاهزة للاستخدام في يناير.

أن شركتا " فايزر " و" بيونتيك " ترفعان فعالية لقاحهما ضد فيروس كورونا إلى 95% بعدما أعلنتا أنه فعال بنسبة 90% بعد البيانات الأولية .

وأضاف التقرير ، أن اللقاح أظهر فعالية أيضًا بنسبة 94% لدى الأشخاص فوق سن الـ65 عامًا ، مؤكداُ أن لم يتم الإبلاغ عن مخاوف جديدة تتعلق بسلامة المواطن تجاه هذا اللقاح ، وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وأشار التقرير ، إلى تعقيب " سعد عمر " مدير معهد ييل للصحة العالمية خلال لقائه بفضائية " العربية "، إلى جودة فعالية اللقاح ، وتفعيله بشكل كبير وجيد مع كبار السن ، مؤكدًا أن السبب الذي جعلهم قلقين بشأن هذا اللقاح ، هو أنه كان لا يوجد أي ضمان ، بإمكانية تفعيل اللقاح بالتساوي في جميع الفئات العمرية ، الأكبر والأصغر سنًا .

وتابع مدير معهد ييل للصحة العالمية ، أن لقاح الأنفولونزا مفيد لجميع الفئات العمرية لكنه يعمل بشكل أفضل في الفئات العمرية الأصغر .

وأوضح التقرير ، أن الشركتين تخططان لتقديم اللقاح ، وأخذ الموافقة لاستخدامه الطارئ قبل توزيعه لباقي دول العالم ، منوهًا إلى أن شركة " فايزر " تتوقع أنها ستنتج حوالي 50 مليون جرعة في عام 2020 ، والتي تكفي لحماية 25 مليون شخص ، وأنها ستنتج حوالي 1.3 مليار جرعة في عام 2021 .





وأضاف التقرير ، أن نسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه " فايزر " الأمريكية وشريكتها الألمانية " بيونتك " هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، مشيرًا إلى قول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة .





وأشار التقرير ، إلى إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد تمنح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح قبل نهاية النصف الأول من ديسمبر أو في بداية النصف الثاني من الشهر ، مضيفًا أن من المحتمل الحصول على الموافقة المشروطة من الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من ديسمبر.





معقبًا : " إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكنني أن أتوقع الحصول على الموافقة في النصف الثاني من ديسمبر وبدء التوزيع قبل عيد الميلاد، لكن فقط إذا سارت الأمور بشكل إيجابي"





كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن احتمالية تأخر توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب بعض الإجراءات التقنية.





وقالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 بالمائة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.





وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.









ونسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة، وفقًا لسكاي نيوز.





وقال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لبيونتك لتلفزيون رويترز إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد تمنح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح قبل نهاية النصف الأول من ديسمبر أو في بداية النصف الثاني من الشهر.





وأضاف أن من المحتمل الحصول على الموافقة المشروطة من الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من ديسمبر.





وتابع "إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكنني أن أتوقع الحصول على الموافقة في النصف الثاني من ديسمبر وبدء التوزيع قبل عيد الميلاد، لكن فقط إذا سارت الأمور بشكل إيجابي".