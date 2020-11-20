حالات كورونا داخل الأهلي والزمالك.. 4 إصابات في القطبين قبل نهائي دوري الأبطال





وسيكون نهائي القرن أو نهائي الأحلام كما يطلق عليه البعض،المباراة الأهم في تاريخ القطبين، حيث لم يسبق لهما أن التقيا في نهائي أقوى مسابقة في القارة السمراء من قبل.





وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما تأهل الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.





لكن مع اقتراب نهائي الأحلام بدأت الأزمات تضرب القطبين، بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يوجد 3 حالات حاليا في نادي الزمالك، وحالة وحيدة في الأهلي.





ويستعرض" صدى البلد" المصابون بفيروس كورونا في القطبين، قبل نهائي الأحلام:





محمد حسن:





أعلن محمد حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الثلاثاء الماضي إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد إجرائه مسحة طبية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب محمد حسن عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "الحمد لله عينة كورونا إيجابي .. أرجو الدعاء".

مدحت عبد الهادي وأحمد نادر السيد:

أثبتت مسحة كورونا لفريق الزمالك، التي ظهرت نتائجها، أول أمس، الأربعاء، إصابة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس المرمى الصاعد بفيروس كورونا فيما جاءت نتيجة المسحة سلبية لباقي اللاعبين والجهاز الفني.

وخضع الثنائي للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج خلال الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وفي نفس الوقت جاءت مسحة حازم إمام ظهير الفريق سلبية على أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية ويجري أشعة على الصدر قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

محمود كهربا:

أكد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ، أمس، الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء مسحة طبية له اليوم قبل مران الفريق بملعب مختار التتش.



وكتب محمود كهربا عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام "الحمد لله على كل شيء covid-19 دعواتكم".

وأعلن النادي الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا .

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر، أمس، على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة، غدا، السبت، للوقوف على حالته الطبية.

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة في كأس مص، بسبب الإيقاف للإنذارات.



يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية، مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري،في نهائي دوري أبطال إفريقيا.