بكاميرا سيلفى تحت الشاشة.. الإعلان رسميا عن نسخة خاصة من هاتف ZTE Axon 20

قامت شركة ZTE الصينية، بالإعلان رسميا عن إطلاقها نسخة خاصة من هاتف ZTE Axon 20 ، وهى نسخة ZTE Axon 20 5G Extreme ، حيث يعتبر أول هاتف يصدر بكاميرا سيلفى تحت الشاشة فى العام الحالى 2020، أى بدون أى نوتش أو ثقوب لكاميرا السيلفى، كما صدر الهاتف بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G .





وبحسب موقع Gizmochina التقنى فإن النسخة الخاصة من الهاتف ZTE Axon 20 5G Extreme تأتى باللون البرتقالى، وبتصميم برباعى مميز للكاميرات الخلفية، مع عدد من المعالجات المختلفة فى نسخة كل هاتف، ولكن لم تعلن الشركة عن نوع المعالجات حتى الآن.









ويأتي هاتف ZTE Axon 20 5G Extreme بشاشة من نوع OLED قياس 6.92 بوصة، وبسرعة تحديث 90 هيرتز فى الثانية، بالإضافة إلى ٤ كاميرات خلفية، تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل مع كاميرات و 8 و 2 و 2 ميجابكسل، أما كاميرا السيلفى تحت الشاشة فبدقة 32 ميجابكسل.





ويحتوى هاتف ZTE Axon 20 5G Extreme على بطارية سعة 4220 مللى أمبير تعدم الشحن السريع بقوة 30 واط، كما يتوفر الهاتف بعدد من الألوان منها الأسود والأبيض والبنفسجي.





ولم تكشف الشركة عن سعر النسخة الخاصة ZTE Axon 20 5G Extreme ، ولكن النسخة العادية التى تم إطلاقها فى شهر سبتمبر الماضى، بلغت 366 دولار أمريكى ما يعادل حوالي 5000 جنيه مصري لنسخة 128 أما نسخة 256 جيجابايت فجاءت بسعر 410 دولار بما يعادل حوالي 6000 جنيه مصرى.





وكانت كشفت تقارير أن سلسلة هواتف سامسونج المنتظرة Galaxy S21 للعام القادم ستأتى بكاميرا تحت الشاشة حيث أنها ستكون أول هواتف من شركة سامسونج تأتى بهذه التقنية المتميزة.





كما أعلنت شركة أوبو الصينية عن هاتفها الذى يأتى بكاميرا تحت الشاشة العام الماضى، حيث عرضت نموذج أولى له، كما أكدت أنه سيأتى بدقة فائقة، حيث سجلت براءة اختراع للهاتف، حيث من المتوقع أن يأتى الهاتف الذى يتيمز بتصميم دائرى للكاميرا فى الخلف تحت اسم OPPO Ace3 ، خلال الأسابيع القادمة.



