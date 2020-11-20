خبراء الكرة: فرص الأهلي والزمالك متساوية في الفوز بدوري أبطال إفريقيا

أكد خبراء الساحرة المستديرة صعوبة لقاء الأهلي والزمالك ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والمقرر في 27 نوفمبر الجاري ،مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الفوز بمباراة قطبي الكرة المصرية والعربية والإفريقية يكون دائما خارجا عن التوقعات ،خاصة وأن في صفوف الفريقين عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق في الأوقات العصيبة.





وقال طه اسماعيل مدرب منتخب مصر لكرة القدم والنادي الأهلي الأسبق إن المباراة ستكون قوية وعامرة بالحماس والندية كونها بين فريقين كبيرين لديهما العديد من النجوم المؤثرة في صفوفهما أمثال فرجاني ساسي ،أشرف بنشرقي، مصطفى محمد، يوسف إبراهيم أوباما في نادي الزمالك ،في حين يضم الأهلي من اللاعبين المميزين حسين الشحات ،محمد مجدي "أفشة"، جونيور اجاي .





وأضاف شيخ المحللين : بجانب العناصر المؤثرة في صفوف الفريقين الذين سيكون لهم دور فعال في الهجوم وصناعة الفارق، فإن الفريق الذي سيتمكن من المحافظة على نظافة شباكه والتسجيل مبكرا ستكون فرصته كبيرة بالتتويج باللقب الإفريقي.





من جانبه ، قال فتحي مبروك رئيس لجنة اكتشاف المواهب في النادي الأهلي ومديره الفني الأسبق إن مباراة منتخب مصر أمام نظيره التوجولي ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا والذي فاز خلالها منتخب مصر 3-1 متصدرا مجموعته منحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة خاصة وأن حسام البدري المدير الفني للفراعنة اختار العديد من نجوم الأهلي والزمالك خلال اللقاء ما جعلهم في حالة معنوية وكروية منتعشة .





وأوضح مبروك أن الأداء الفني وأسلوب المدربين والتشكيل من المفاتيح الأساسية للفوز بالمباراة ،متوقعا أن المارد الأحمر سيدفع خلال اللقاء بكل من محمد الشناوي ، علي معلول، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم ،أيمن أشرف ،عمرو السولية،أليو ديانج، جونيور اجاي ، محمد مجدي " أفشة" ،مروان محسن،أليو بادجي ، ونفس الحال للفارس الابيض والذي من المحتمل أن يضم محمد أبو جبل، أحمد عيد، محمود حمدي الونش، محمود علاء، عبدالله جمعة ،طارق حامد، فرجاني ساسي ،أشرف بنشرقي، مصطفى محمد،يوسف إبراهيم أوباما .





بدوره ، قال جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم والزمالك الأسبق أن فرصة الفوز للفريقين ستكون متساوية خاصة وأن لديهما أقوى عناصر هجومية على المستوى المصري والعربي والإفريقي ،إلى جانب أن الفارس الأبيض يمتلك حارس مرمى مميزا وهو محمد أبو جبل ونفس الحال للأهلي الذي لديه محمد الشناوي ،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نقطة ضعف الفريقين عادة تكون قلب الدفاع بسبب الإصابات التي تضرب صفوفهما من حين إلى آخر .





وأضاف أنه يجب على مدربي الفريقين خوض اللقاء پخطة محكمة ذات اتزان دفاعي وهجومي للوصول إلى ركلات الترجيح ،خاصة وأن الزمالك لديه عناصر مؤثرة مثل مصطفى محمد ،بنشرقي، أوباما ،في الوقت الذي يوجد لدى الاهلي محمد مجدي "افشة"،حسين الشحات وجونيور اجاي وأليو بادجي،ما سيمثل خطورة كبيرة على شباك الفريقين في حال التخلي عن الواجب الدفاعي الجيد لحساب الجانب الهجومي،والذي بدوره سيتيح العديد من الفرص للفريقين لصناعة الأهداف.





وأعرب عبد الحميد عن تمنياته في أن يخرج اللقاء بمستوى جيد ، موجها رسالة إلى لاعبي الفريقين بأن يظهروا بشكل حضاري يليق بقطبي الكرة المصرية والعربية والإفريقية .