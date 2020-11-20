محافظ البحيرة: تحصيل 983 مليون جنيه قيمة التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية الشهر الجارى.





أوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.





وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 245 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 983 مليون جنيه.





من جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.





و شدد محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية، لمراكز (الدلنجات، شبراخيت، بدر، إيتاي البارود)،

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 10 تعدى فى المهد على مساحة 1375 م٢ عبارة عن:- إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري الوفائية والمسين وطيبه بالدلنجات بمساحة 1120 متر مربع عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية كما تم فك شدة خشبية دور ارضي.





كما تم إزالة حالة تعدي بمساحة 110م2 عبارة عن شدة خشبية لسقف دور ثانى بقرية جزيرة نكلا بشبراخيت، إزالة مبنى وحجرة مخالفة وبدون ترخيص خارج الحيز وعلي أرض زراعية بمساحة 145 م٢ خارج الحيز بنطاق قريتى النجاح وأم صابر ببدر، وتنفيذ قرار إزالة فورية للدور الاول العلوي مخالف بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية لقرية معنيا بايتاي البارود





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز بدر الدلنجات، أبو المطامير، أبو حمص، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 12 تعدى فى المهد على مساحة 3946 م٢ عبارة عن:- ️إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص على أرض زراعية بمساحة 1890 م٢ تابعه لجمعية الهدايه بوحدة النجاح ببدر.





كما تم إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 1639 متر مربع بقري الوفائية و المسين البندر بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية والأسقف الخشبية، كما تم إزالة هنجر صاج تعدي علي الأراضي الزراعية.





وأسفرت الحملة أيضا عن إزالة 3 حالات تعدي في المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 320 م٢ بقري الظافر و العزيمه و اليشع بأبو المطامير عبارة عن مباني بالطوب الابيض والمونة الاسمنتية و شدة خشبية لعمل سملات خرسانية، إزالة حالة تعدي بمساحة 97 متر بأبو حمص عبارة عن حسيرة خرسانية.





ونفذت الوحدات المحلية لمركزي أبو المطامير و الدلنجات، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدى فى المهد على مساحة ٤٢٠ م٢ عبارة عن:- إزالة حالة تعدي بالبناء علي أرض زراعية بمساحة ٢٢٠م عبارة عن أسوار طولية وعرضية بمنطقة العزه بقرية الناصر بأبو المطامير.





وإزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٠٠ متر بقرية الوفائية بالدلنجات عباره عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.





كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محاسب عادل عبد الكريم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدي بالمهد بمساحة 620 م٢ عباره عن أسوار بالطوب الأبيض بقرية الابعادية.





كما نفذت الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات وأبو المطامير، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدى على مساحة ٣٠٠ م2 عبارة عن:- إزالة حالة تعدي بقريه مؤسسه البستان بمركز ومدينه الدلنجات بمساحه ٢٠٠ م2 عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية علي أرض زراعيه.





كما تم إزالة حالة تعدي بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بمركز ومدينه أبو المطامير بمساحه 100م2 عبارة عن مباني بالطوب الابيض.



















