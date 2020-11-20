تتحدى العقوبات.. إطلاق أول كمبيوتر مكتبي بمعالج من إنتاج هواوى.. صور

أطلقت شركة هواوي أول حاسب مكتبي بمعالج من إنتاجها، ويأتي هذا الجهاز الجديد كجزء من مشروع كبير تدعمه الصين للتخلص من الاعتماد على التقنيات التي تستودرها من الخارج، وذلك في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها من شهر مايو 2019، والتي لا تسمح لها باستيراد مكونات أجهزتها مثل المعالجات من الشركات الأمريكية.





وعلى غرار شركة آبل التي طرحت بالفعل عن أجهزة حاسبات شخصية تعمل بمعالج من إنتاجها، يعمل جهاز هواوي الجديد المسمى MateStation B515، بمعالج اسمه Kunpeng 920، والذي تم تطويره بواسطه شركة HiSilicon، والمسئولة عن إنتاج الرقائق لشركة هواوي، وتم تصنيعه بواسطة شركة TSMC التايوانية بتقنية 7 نانومتر، حسب ماذكره موقع "gsmarena".









ووفقا للموقع التقني، فأن معالج هواوي Kunpeng 920، الذي يستخدمه حاسوبها الجديد MateStation B515 يحوي عى أربع أو ثماني نوى بتردد قدره 2.6 جيجاهرتز.





وعلى عكس آبل، تستخدم هواوي المكونات القياسية الأخرى لبقية مواصفات أجهزة الكمبيوتر، من بينها أربعة منافذ من نوع UDIMM تدعم إضافة 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع DDR4-2400.





وكما يمكن توصيل حاسب هواوي المكتبي بما يصل إلى 6 من محركات الأقراص من نوع SATA 3.0، كبير السعة بالإضافة إلى قرصين للتخزين من نوع M.2 SSD.





واختارت هواوي وحدة معالجة الرسومات الخارجية AMD R7 Radeon 430، والتي يمكنها توسعة قدرات الحاسب بفضل امتلاك اللوحة الرئيسية للعديد من المنافذ من نوع PCIe 3.0، إلى جانب أربعة منافذ من نوع USB 3.0، وأربعة منافذ من نوع USB 2.0، بالإضافة إلى منفذي NIC للاتصال بشبكات إيثرنت.





وسيأتي جهاز الكمبيوتر المكتبي MateStation B515، مع شاشة مكتبية بقياس 23.8 بوصة، وبدقة 1080 بيكسل، وهي تدعم تقنية الألوان NTSC بنسبة 72%، مع نسبة تباين قدرها 1,000:1، وزوية عرض 187 درجة.





ويشار إلى ان عملاقة التكنولوجي الصينية، لم تعلن أي معلومات عن سعر الحاسب المكتبي الجديد، ولكن هواوي قالت إن الجهاز سيباع مبدئيا للحكومة الصينية، والشركات، قبل أن يطرح للمستهلكين العاديين.