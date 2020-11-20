ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية تحتفل بأبناء الشهداء المتفوقين دراسيا .. فيديو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:13 م
الداخلية تحتفل بأبناء
الداخلية تحتفل بأبناء الشهداء
Advertisements
مصطفى الرماح
نظمت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابي الشرطة وقطاع الإعلام والعلاقات، تحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، احتفاليات لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين بكافة المراحل الدراسية.

جاء ذلك، بحضور عدد من قيادات الوزارة وتم خلال الحفل نقل تحيات وتقدير وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والإمتنان لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث تم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة بإعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعا عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

ومن جانبها قالت إحدى زوجات شهداء الشرطة إن تلك الاحتفالية تعطيهم احساس بالامان وبان ابائهم بجانبهم وتلك الاحتفالية تعتبر حافز كبير للاولاد للتفوق فى دراستهم .

وقالت إحدى زوجات الشهداء، إن أبناءهم سعداء بتلك الاحتفالية والتكريم ويعطيهم حافز أكبر للاستمرار فى النجاح.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

11 متهما.. جريمة اغتصاب جماعي ضد فتاة قاصر تهز إحدى دول الشرق الأوسط.. تفاصيل

فيديو جراف.. تفاصيل إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا

صدى البلد يكشف كواليس محاولة الترجي إفساد صفقة بن عمر لـ بيراميدز

10 مساء فى الشتاء و11 صيفا .. التنمية المحلية تعلن مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات

بفستان شفاف.. ميريهان حسين تغضب الجمهور بإطلالة جريئة

من الثامنة صباحا لـ السابعة مساء.. مواعيد جديدة لفتح الورش والأعمال الحرفية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استغلت ثقتهما.. محتالة تستولي على ثروة والديها بالكامل.. وهكذا عوقبت

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالة ابنة نوال الزغبي

بقميص كاروهات.. ولاء الشريف تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة