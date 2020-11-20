الداخلية تحتفل بأبناء الشهداء المتفوقين دراسيا .. فيديو

نظمت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر شهداء ومصابي الشرطة وقطاع الإعلام والعلاقات، تحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، احتفاليات لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين بكافة المراحل الدراسية.





جاء ذلك، بحضور عدد من قيادات الوزارة وتم خلال الحفل نقل تحيات وتقدير وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز وأصدق عبارات التهنئة والإمتنان لجميع أسر وأبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث تم تكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية.





يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة بإعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعا عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.





ومن جانبها قالت إحدى زوجات شهداء الشرطة إن تلك الاحتفالية تعطيهم احساس بالامان وبان ابائهم بجانبهم وتلك الاحتفالية تعتبر حافز كبير للاولاد للتفوق فى دراستهم .





وقالت إحدى زوجات الشهداء، إن أبناءهم سعداء بتلك الاحتفالية والتكريم ويعطيهم حافز أكبر للاستمرار فى النجاح.



