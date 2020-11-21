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أصل الحكاية

موكوكو.. معجزة بروسيا دورتموند الذي ينتظرها العالم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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مجدي سلامة
يترقب عشاق الكرة العالمية الظهور الأول للكاميروني يوسوفا موكوكو مع فريق بوروسيا دورتموند الأول، في الدوري الألماني " بوندسليجا".

ويحتفل الكاميروني يوسوفا موكوكو، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ 16 حيث ولد في 20 نوفمبر عام 2004.

وولد موكوكو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي وعاش فيها 10 سنوات، قبل أن ينتقل إلى مدينة هامبورج الألمانية في 2014 للعيش مع والده، لينضم بعدها إلى أكاديمية سان باولي التي لعب لها حتى موسم 2016، ثم انتقل إلى أكاديمية بوروسيا دورتموند.

وأصبح يوسوفا موكوكو، جاهزا من اليوم الجمعة، للمشاركة في بوروسيا دورتموند في الدوري الألمان، حيث تنص لوائح البوندسليجا على اتمام أي لاعب سن الـ 16 عاما، كي يحق له المشاركة مع الفريق الأول.

ويطلق على موكوكو " ميسي الجديد" بسبب إمكانية اللاعب الكبيرة، وقدراته، وامتلاكه الحلول الهجومية بشكل دائم، وقدرته على تسجيل الأهداف وصناعتها.

وفي حال مشاركة  موكوكو مع بوروسيا دورتموند أمام هيرتا برلين، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري سيصبح، الجوهرة الكاميرونية، أصغر لاعب يشارك في البوندسليجا على مر تاريخ البطولة.

ويعد فلوريان فيرتز لاعب فريق باير ليفركوزن أصغر لاعب يشارك في الدوري الألماني على مر التاريخ، حيث لعب وهو بعمر  الـ 17 عاما و 34 يوما.

موكوكو سيصبح أيضا أصغر لاعب لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ، إذا تواجد أمام كلوب بروج الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من التشامبيونز ليج..

أرقام  "موكوكو" قبل الانضمام إلى فريق بوروسيا دورتموند الأول:

- موسم ٢٠١٨/٢٠١٧ (تحت ١٧) ٢٨ مباراة ، ٤٠ هدفًا

- موسم ٢٠١٩/٢٠١٨ (تحت ١٧) ٢٨ مباراة ، ٥٠ هدفًا

- موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩ (تحت ١٩) ٢٨ مباراة ، ٣٨ هدفًا

- موسم ٢٠٢١/٢٠٢٠ (تحت ١٩) ٤ مباريات ، ١٣ هدفًا

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 15 نقطة.

يذكر أن مسابقة الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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