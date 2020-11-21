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تعليم

آداب عين شمس تستقبل حملة 100 مليون صحة للكشف عن سرطان الثدي..غدا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:27 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تستضيف كلية الآداب بجامعة عين شمس  "حملة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الثدي" بدءا من غد الأحد. 


يأتي ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف د. رشا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


قال د. مصطفى مرتضى عميد الكلية إن استضافة الكلية ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للحملة يأتى في إطار المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية والمبادرات الوطنية التي تعود بالنفع على المجتمع وتصب في صميم الدور المجتمعي للكلية ، وتنفيذا للخطة التي رسمتها رئاسة الوزراء لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن الأمراض المزمنة وتخصيص كل الإمكانيات الطبية لعلاجها.
 

وأكدت د. رشا الديدي وكيل الكلية، أن الحملة تستمر لمدة 4 أيام و تستهدف الكشف على الطلبة (علي ألا يقل عمرهم عن19 سنة ) وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .


وأضافت الديدى أن الحملة تستهدف أيضا توقيع الكشف الطبي على الفتيات والسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي حتى يتسنى العلاج المبكر للحالات إن وجدت  واكتشاف الحالات المصابة بالأمراض المزمنة وتوجيهها للعلاج المناسب وإرشادها لاتباع الأنظمة الصحية والغذائية التى توصي بها وزارة الصحة المصرية وفقا لتعليمات منظمة الصحة والغذاء العالمية.
اقرأ أيضا : 

ووقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأسامة لطفى الأحمر، محافظ  المنطقة ٢٤٥١ الروتارية مصر، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الدراسات العليا للطفولة، مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس والمنطقة الروتارية ٢٤٥١ ممثلة فى لجنة الخدمة المهنية .


حضر التوقيع د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة ، ود.سحر موسى سليمان عميد كلية التمريض، و د. أحمد الكحكى مدير مركز  رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة و إيمان الغمزازى رئيس اللجنة، ومروة فاروق عضو اللجنة، وشرين ابو الحسن رئيس نادى هليوبوليس الشروق ، وهالة ابو العزم عضو النادى لجنة الخدمات المهنية، وعباس زخارى عضو اللجنة المهنية ود. سلوى حداد.
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