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أخبار العالم

سنرسل القوات الخاصة للإمساك به.. أوباما يعلق على رفض ترامب تسليم السلطة.. فيديو

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:42 م
دونالد ترامب وباراك
دونالد ترامب وباراك أوباما
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أحمد محرم
علق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على رفض الرئيس دونالد ترامب، التنازل عن السلطة؛ بسبب ما يزعم أنه تزوير تعرضت له الانتخابات لصالح خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وأطل أوباما على شاشة التلفزيون عبر برنامج "جيمي كيميل لايف" الهزلي الذي يقدمه المذيع الكوميدي جيمي كيميل، حيث وجه الأخير سؤالًا عما إذا كان هناك في البيت الأبيض مكان يختبئ فيه الأشخاص المعزولون من السلطة، فأجاب أوباما مازحًا "حسنًا، أعتقد أننا يمكن أن نرسل قوات السيل الخاصة للإمساك بهم".

وأعلنت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إعادة فرز الأصوات يدويًا لم يغير فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية.

وأمس الخميس، أعلنت حملة الرئيس دونالد ترامب عزمها سحب الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية بولاية ميشيجان، ويعد ذلك إخفاقا جديدا للمساعي القانونية من جانب ترامب وحملته الرافضة لفوز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بعد التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر.

وقال رودي جولياني محامي ترامب في بيان "سنسحب هذا الصباح الدعوى التي رفعناها في ميشيجان كنتيجة مباشرة لتحقيق ما سعينا إليه: منع اعتماد نتائج الانتخابات في مقاطعة واين، قبل الأوان وقبل أن يتأكد الناس من أن كل صوت قانوني جرى إحصاؤه وعدم إحصاء أي صوت غير قانوني".

ومساء أمس، قال جولياني في مؤتمر صحفي إن هناك تزوير للانتخابات في عدة ولايات أمريكية، وأضاف: المدن الكبرى التي يسيطر عليها الديمقراطيون شهدت عمليات تزوير.

وتابع جولياني خلال المؤتمر الصحفي: ترامب كان من المستحيل أن يخسر فيلادلفيا لولا التزوير، مشيرًا إلى أن هامش الفوز لبايدن في بنسلفانيا لا يعد نصرًا وإنما تزويرًا. مؤكدًا أنه تم 

وكانت حملة ترامب تقدمت بطلب من أجل وقف فرز الأصوات في ولاية ميشيدان التي يصل عدد مندوبيها بالمجمع الانتخابي إلى 16، وقالت إن الجمهوريين تم منعهم من عد الأصوات في بعض مناطق الولاية.

يأتي ذلك بعد يومين من مصادقة واين، أكبر مقاطعة بولاية ميشغان على إبطال قرار سابق اتخذته بالامتناع عن المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووصل مجلس إدارة مقاطعة واين في وقت سابق إلى طريق مسدود بشأن التصديق على نتائج الانتخابات، مع تصويت اثنين من الديمقراطيين للتصديق، واثنين من الجمهوريين ضده.

من جانبه، اتهم بايدن خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس، ترامب بـ"انعدام المسؤولية" لسعيه للبقاء في السلطة، مشيرا إلى أن ما يفعله ترامب غير قانوني ويسبب انتكاسة في تاريخنا وسيحسم الأمر قريبا.

وقال بايدن للصحفيين إن الأمريكيين "يشهدون انعدام مسؤولية غير معقول، ورسائل ضارة غير معقولة تُبعث إلى بقية العالم حول طريقة عمل الديمقراطية".

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من عدم تعاون إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بايدن في كلمة له اليوم الخميس: "إذا أبقت الإدارة الحالية على عدم تعاونها معنا فقد يودي ذلك بحياة أكثر من 400 ألف ضحية جديدة لفيروس كورونا".

وأضاف أن ما تفعله إدارة ترامب موقف غير مسؤول بالمرة، لافتا إلى أن أداء إدارته سيكون أفضل إذا تعاون ترامب.

واتهم بايدن إدارة ترامب بعرقلة الانتقال السلس للسلطة وعدم التعاون، مؤكدا أن مكافحة فيروس كورونا تتطلب وقتًا وعملًا جماعيًا.
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