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محافظات

اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق رئيسية بالقاهرة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:47 ص
قطع المياه
قطع المياه
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عبد العزيز جمال
أعلنت محافظة القاهرة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن 4 مناطق  رئيسية بالمنطقة الشرقية اليوم السبت .

وشملت المناطق (الحي العاشر – الحي السويسري – صقر قريش – ش متولي الشعراوي والشوارع المتفرعة منه ).

ومن المقرر ان تكون مدة الانقطاع اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت الموافق 21-11-2020 وحتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم.

وأضافت الشركة في بيان أن قطع الخدمة؛ نظرًا لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة الحي العاشر والسلام وسوق السيارات بشارع أحمد الزمر والميثاق.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، او الاتصال على 125 من الخط الأرضي في حالة طلب المياه.

وكان قد واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولاته بأحياء وشوارع العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين أمس الجمعة .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول مشيرًا إلى انتشار الشفاطات فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على المسئولين التنفيذيين بالمحافظة  بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة برفع تراكمات المياه من أمام مطلع المقطم ومطلع  كوبري  السيدة عائشة وشارع الفسطاط امام متحف الحضارات وشارع كورنيش النيل أمام مستشفى السلام الدولي ونفق الزهراء بحي مصر القديمة ، ومن نفق معهد أمناء الشرطة بطرة ومن امام المحكمة الدستورية بحي دار السلام ، كما تم رفع تراكمات المياه من أمام منزل كوبري كوتسيكا ومن امام المنصة بحي غرب مدينة نصر ، وأعلى كوبري مصطفى النحاس بشرق مدينة نصر .

بالإضافة إلى ميدان الألف مسكن وأسفل كوبري المحكمة ومطلع ومنزل كوبري المطار ونفق السلام ومنزل ومطلع كوبري ابن الحكم ، وأعلى كوبري اكتوبر الوصلة المعلقة.

وتفقد محافظ القاهرة عدد كبير من الكبارى والمحاور المرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية . 

وشدد محافظ القاهرة  خلال الجولة  على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع الفرعية قبل الرئيسية لتسهيل حركة الموطنين والتخفيف من معاناتهم فى السير بها مع  استمرار  مراجعة  أعمدة الإنارة بالعاصمة حرصًا على حياة المواطنين، موجها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بأداء عملها دون توقف واتخاذ الاجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.




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