قطع المياه عن عدة مناطق بالعاصمة لمدة 14 ساعة.. اعرف الأماكن والأسباب





وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن المناطق التى سيتم القطع عنها هى : " الحى العاشر، صقر قريش ، الحي السويسري ، شارع متولى الشعراوى والشوارع المتفرعة منه ".





وأضافت الشركة فى بيانها، أن قطع الخدمة يأتى بسبب قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة الحى العاشر والسلام وسوق السيارات بشارع أحمد الزمر والميثاق ، مما يتطلب قطع المياه عن خط الـ800 مللى بالمنطقة.





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وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه بالمنطقة ويتم طلبها عبر الخط الساخن رقم 125 من الهاتف الأرضى .





وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب قد أعلنت حالة الطوارئ بعدد من المحافظات من بينها القاهرة والجيزة بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار التى تشهدها البلاد.





ومن ناحية أخرى، تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع محافظة الاسكندرية، بمنطقة جمال عبد الناصر، والملك حفنى، والمنتزة، والمندرة، يرافقه كلا من الدكتور احمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية.



وباشر جهود شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، لمواجهة كمية الأمطار الغزيرة والمتوسطة التى شهدتها المحافظة.

وأفاد المهندس محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندرية أنه جارى نزح جميع تراكمات الامطار في الطرق الرئيسية لحظة هطول الامطار الغزيرة علي منطقة المنتزة أول وثاني حيث تم نزح مياه الامطار من سيدي بشر علي الكورنيش والرأس السوداء وكوبري المنشيه بمنطقة محرم بك.

وأشار إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة علي الطريق الصحراوي الكيلو ٢٣.٥ ومسجد الفرقان والنافورة وتم نزح المياه بواسطة الشنايش هناك وتم الدفع بالعديد من سيارات الشفط والمدمجة.

وتابع أنه تم كسح المياه بشارع جمال عبد الناصر والملك حفني بمنطقة المنتزة اول واستخدمت سيارات الشفط لشركة الصرف الصحي والبدالات الخاصة بشركة مياه الشرب بالاسكندرية، ولا تأثير حاليا على سيولة الحركة المرورية بطريق الكورنيش ومحور المحمودية وشارع ابو قير، بالاضافة الي منطقة سموحة ميدان فيكتور عما نويل بعد كسح المياه من الميدان.

وأشار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، أن الأمطار الغزيرة بدأت مساء أمس فى الحادية عشر مساء واستمرت حتى السابعة صباحا، ثم بدأت موجة أكثر غزارة من الثامنة صباح اليوم وحتى الآن ونتج عنها تجمعات مياه يتم التعامل معها أولا بأول.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع خدمات مياه الشرب عن 4 مناطق بالعاصمة ، بدءا من العاشرة من صباح الغد السبت 21 نوفمبر 2020، وحتى الثانية عشرة من مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة.