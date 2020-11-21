ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاصة: أحمد كشري طلب ضعف الرقم المعروض عليه لتدريب الفريق وجمدنا المفاوضات معه

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
أحمد كشري
أحمد كشري
Advertisements
حسن العمدة
كشف اللواء بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة، حقيقة مفاوضة أحمد كشري لتدريب الفريق الفيومي في الموسم الجديد.

وقال في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أحمد كشري طلب ضعف الرقم المعروض عليه لتدريب الفريق وجمدنا المفاوضات معه.

وفي سياق آخر، أنهى مسئولو شركة المقاصة سبورت إجراءات بيع 70% من أسهم النادي إلى "استادات" إحدى الشركة الخاصة بعد مفاوضات مكثفة شهدتها الفترة الماضية بين الطرفين.

وشهدت الساعات الماضية توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي بشأن بيع أسهم شركة المقاصة إلى استادات مقابل ما يقرب من 90 مليون جنيه، وفضل مسئولو المقاصة عرض استادات بعد أن اتفق المجلس على أنه الأفضل ما بين العروض الثلاثة التي تلقاها الفريق مؤخرًا.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي اليوم بين الطرفين ويتم تغيير اسم نادى مصر للمقاصة بداية من الموسم الكروي الجديد، وكذلك أيضا شعار النادي لتنتهى تجربة اسم " المقاصة " بشكل رسمي من الكرة المصرية بعد نجاحه في الظهور بشكل جيد على مدار السنوات الماضية بمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت شركة المقاصة سبورت عددا من الاستقالات خلال الساعات الماضية وعلى رأسها عمرو مصطفى الرئيس التنفيذي بجانب استقرار محمد مجد أحد مؤسسي الشركة والمشرف العام على فريق الكرة على الاستقالة أيضا وكان محمد عبدالسلام رئيس المقاصة أعلن استقالته قبل عدة أشهر من شركة المقاصة أيضا.

ورفض وليد هويدي مدير الكرة بالفريق ومؤسس النادي التنازل عن 30 % الأخرى من النادى وهو ما يشير إلى استمراره خلال السنوات المقبلة.

وينتظر مسئولو المقاصة الانفراجة المالية والحصول على مبلغ مالي كبير بعد بيع جزء كبير من أسهم النادي لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة بجانب دفع راتب إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة السابق ومعاونيه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

على طريقة رمضان صبحي .. غضب عارم في المقاصة من بيراميدز بسبب محمد إبراهيم

مصر المقاصة تكشف حقيقة بيع حصتها لـ شركة إستادات

تفاصيل بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه وشعاره

أحمد مودي يستقر على الرحيل عن مصر للمقاصة

حسني فتحي: سأرحل عن مصر المقاصة في هذه الحالة

المقاصة في ورطة.. فشل مفاوضات بيع النادي في اللحظات الأخيرة لـ استادات

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي| إصابة صالح جمعة بـ كورونا.. بشرى لجماهير الأحمر

هند صبري أقوى امرأة عربية.. لجأت لطبيب نفسى وقصة زواجها من أحمد الشريف فى عيد ميلادها

بقرة بـ 5 أطراف تصيب سكان قرية صينية بالذهول.. شاهد

طارق شوقي: غبت عن السوشيال ميديا نصف ساعة ففوجئت بشائعة إصابتي بكورونا.. فيديو

أول صورة لـ ميرنا الهلباوي من حفل خطوبتها لـ محمد عطية

صفاء أبو السعود: بساطة أغنية أهلا بالعيد سر نجاحها حتى الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الكمامة.. مقتل روسي طعنًا في مشاجرة بأتوبيس

مواصفات دودج رام dodge ram 2020 عملاق السيارات.. صور

بقرة بـ 5 أطراف تصيب سكان قرية صينية بالذهول.. شاهد