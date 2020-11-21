بعد موضوع طريق الموت.. محمد موسى يشيد بموقع صدى البلد| شاهد

أشاد الإعلامي محمد موسي، مقدم برنامج خط أحمر، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الجمعة، بموقع صدى البلد الإخباري، مؤكدا أن الموقع يقدم خدمة إخبارية على مستوى راق ويليق بالقارئ، من خلال أقسام جديدة وفي مقدمتها قسم بين الناس، المهتم بمشاكل المواطن.





وأكد موسى، أن موقع صدى البلد الإخباري، تناول قضية في غاية الأهمية عن الطريق الصحراوي الغربى والذي يعتبر مقبرة للمسافرين، وعرض مطالب أهالي قنا بوضع "طريق الموت" بخطة التطوير.

وقدم مقدم برنامج خط أحمر، الشكر والتحية للكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، والزميلة وسام مختار الكاتب الصحفية بالموقع، وصاحبة فكرة التحقيق سالف الذكر.





ولا تمر ساعات دون أن تكون طرق محافظة قنا شاهدة على وقوع حادث يخلف وراءه العديد من الضحايا والمصابين، لأسباب منها سوء الرصف أو تهالك الطريق، وعدم وجود خدمات من إنارة أو لوحات إرشادية، حتى تحولت الطرق الصحراوية التابعة للمحافظة لشبح «موت» يطارد كل من يحاول المرور عليها.

ونشبت حالة من الاستياء الشديد من قبل مواطنو محافظة قنا بصفة خاصة ومحافظات الصعيد بصفة عامة بسبب تدهور حالة الطريق الصحراوي الغربي الذى أطلق علية اسم (طريق الموت) لكثرة الحوادث المؤلمة في الأونة الأخيرة الذي راح ضحيتها اعداد لا يمكن السكوت عنها والاستهانة بتلك الأرواح ، فالطريق متهالك ويفتقد إلى الخدمات، ونقاط الإسعاف ولا يوجد علامات إرشادية أو إنارة ، لذا يجب وضع الطريق ضمن خطة الحكومة الخاصة بتطوير شبكة الطرق.





فيما قال المهندس هيثم جاب الله أبو الحجاج في رسالة بعث بها لخدمة بين الناس بصدى البلد: اغيثونا وانظروا الينا بعين الرحمة كل يوم أخبار مفجعة عن حوادث اليمة راح ضحيتها عشرات من الشباب والشيوخ وسيدات وأطفال وطالبنا عدة مرات بسرعة صيانة الطريق ورفع كفاءته حفاظا على أرواح المواطنين ولكن دون جدوى

ذكر أن الهيئة العامة للطرق والكباري أعلنت بدء تنفيذ أعمال تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، في أواخر أبريل 2018 بطول 400 كيلومتر، من تقاطع طريق القاهرة الفيوم الصحراوي حتى مدينة أسيوط، بعرض 100 متر، وبواقع 50 مترا بكل اتجاه بتكلفة 5 مليارات و500 مليون جنيه، وبدأت 10 شركات في تنفيذ أعمال التطوير وتشمل رفع كفاءة الطريق القديم، والتوسعة بعرض 50 مترا بكل اتجاه بإجمالي 100 متر في الاتجاهين، كخط سير للنقل الثقيل بهدف الحفاظ على الطريق.



