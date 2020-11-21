بسبب كورونا.. حملة استقالات واسعة تضرب حكومة إيران

أعلن مسؤولان إيرانيان بينهما نائب وزير الصحة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، استقالتهما إلى وزير الصحة سعيد نمكي، بسبب ما اعتبروه الإدارة السيئة التي يقوم بها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.





ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن نائب وزير الصحة الإيراني، قوله في رسالة استقالة وجهها للوزير سعيد نمكي، إن حديث الأخير عن انتاج لقاح كورونا الإيراني "غير علمي ومتسرع".





وأضاف أن "لقاح كورونا مازال في مراحله الأولى وتدعي أنك متحمسا لإنتاجه".





وتابع: "أعلن بموجب هذا استقالتي من منصبي بسبب الإدارة الخاطئة جدًا والمعيبة في احتواء فيروس كورونا، وأنه نظرًا لقلة التشاور والاهتمام بنصائح الخبراء والباحثين في النظام الصحي وتحذيراتهم، تسببت في سقوط العديد من الضحايا في إيران وفي نفس الوقت تدعي الوزير سعيد نمكي، إن طريقة إدارة أزمة كورونا في إيران ستكون درسًا لدول أخرى".





كما أعلن نائب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في إيران، علي نوبخت، استقالته من منصبه أيضًا، وجاء ذلك مع بدء سريان تطبيق القيود الصارمة التي اتخذتها الحكومة الإيرانية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.





وعلي نوبخت هو شقيق محمد باقر نوبخت نائب الرئيس الإيراني ورئيس لجنة التخطيط والموازنة بالحكومة.





وتأتي هذه الاستقالات من وزارة الصحة الإيرانية لمسؤولين كبار، بعدما أعلنت الوزارة يوم الجمعة عن تسجيل 479 حالة وفاة جديد مع تسجيل 13 ألف و260 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 43 ألف و896 شخصًا فيما يرتفع عدد الإصابات إلى 828 ألف و377 حالة، بينهم 5756 حالة حرجة للغاية.





وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات الإيرانية ستفرض قيود مشددة في جميع أرجاء إيران، حيث تقضي بإغلاق الأنشطة التجارية والخدمات غير الضرورية، في العاصمة طهران ونحو 160 مدينة وبلدة أخرى ضمن الفئة “الحمراء” المعرضة لمخاطر كبيرة.





ولن تسمح السلطات للسيارات بدخول مدن المنطقة “الحمراء” أو مغادرتها كما ستطبق قيودا أخرى على القيادة في مسعى لتشجيع الناس على البقاء في المنازل.



