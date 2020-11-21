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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ممارسات خاطئة في تعامل الأطفال مع الشاشات.. نجمات أثرن الجدل بـ أسعار حقائبهن الخيالية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

يحمل التلفزيون جانب جيد ترفيهي وتعليمي بالنسبة للأطفال الصغار، حيث يمكن للتلفزيون ان يفتح عوالم جديدة بالنسبة للأطفال ويمنحهم السفر حول العالم، والتعرف على الثقافات المختلفة، والأفكار التي قد لا يواجهونها أبدًا في مجتمعهم.

أثارت الفنانة ياسمين صبري جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي، وذلك بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.

يعتمد علاج نقص الصفائح الدموية بالأكل على إعادة الصفائح لحالتها الطبيعية ومستواها الطبيعي، ويمكن لـ علاج نقص الصفائح الدموية بالأكل أن يساهم في زيادة  الخلايا الدموية عديمة اللون التي تساعد في تجلط الدم، وتوقف النزيف عند الإصابة بالجروح، وذلك من تكوين التكتل لتعمل كـ سدادات في حالات إصابة الأوعية الدموية.

في دراسة جديدة، قام الباحثون بالتحقيق في السيتوكينات الالتهابية المرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) وأمراض المناعة الذاتية، حيث وجدوا أن مستويات السيتوكين غير طبيعية في الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي غير المعالج.

كثرت في الأونة الأخيرة حالات الأنتحار و بالأخص بين الشباب، فعادة لا يوجد سبب واحد يقرر شخص ما الانتحار، ولكن  هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من خطر الانتحار ، مثل الإصابة باضطراب في الصحة العقلية.








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