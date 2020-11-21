بعد تكلفة حقيبة ياسمين صبري الصادمة.. نجمات أثرن الجدل بـ أسعار حقائبهن الخيالية

أثارت الفنانة ياسمين صبري جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي، وذلك بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.





ظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز مع قميص أبيض ونسقت معهما جاكيت أنيق باللون الأحمر، فيما أنتعلت حذاء مميز باللون البيج.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.





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لفتت ياسمين صبري الأنظار بحقيبة متوسطة الحجم باللون البرتقالي من ماركة Hermes، وقد بلغ سعر الحقيبة 19995 دولار أمريكي بعد الخصم وهو ما أثار الجدل بين متابعيها على الأنستجرام.





ولم تكن ياسمين صبري أولى النجمات و المشاهير التي تثير الجدل بسبب سعر حقيبتها الصادم و الذي وصفه البعض بانه مبالغ فيه ولكن سبقتها الكثير من النجمات.





فتهتم الكثير من المشاهير و نجمات الوطن العربي بأقتناء الأحذية و الحقائب من الماركات الفخامة و القيمة التي تبلغ ألاف الدولارات، فتعتبر ماركة Hermes من أغلي الماركات العالمية و تتخطي ثمن الحقيبة الواحدة 120000 دولار.





تعتبر الحقائب التي تحمل توقيع Hermes رمزًا للثروة والمكانة، فأغلبها مصنوع من جلد التمساح ويزين الحقيبة قفل رصع بالماس 10 قيراط أو من الذهب الأبيض.





داول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من حقائب الفنانة القديرة شريهان والتى كشفت عن أناقتها وذوقها الراقي فى اختيار الأزياء التى تظهر بها، وقد كشفت صور حقائب شريهان عن أسعارها الخيالية التى بدأت من 100 ألف جنيه وتخطت المليون جنيه، فحملت حقائبها توقيع دار الأزياء العالمية hermes فهى من الماركات الشهيرة التى تحرص الكثير من مشاهير العالم ارتداء حقائبها.





ومن قبلها تداول بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مجموعة من الصور للفنانة دينا الشربيني خلال ظهورها فى " مسلسل لعبة النسيان " متداولين أسعار الحقائب التى ظهرت بها فى بعض الحلقات، وهو ما دفع البعض يعلق: "ده ثمن أعضاء بشرية مش شنطة".



