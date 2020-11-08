لن تتوقع .. سعر خيالي لـ جاكيت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها





وتألقت ياسمين صبري ، في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع سترة بنفس اللون و نسقت معهما جاكيت باللون الأبيض من دار الأزياء العالمية Gucci.





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وقد بلغ سعر جاكيت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها، 2200 دولار أمريكي أي ما يقرب من 33 ألف جنيه مصري، ونسقت معه حقيبة يد كبيرة الحجم باللون البرتقالي.





وتزينت ياسمين صبري بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.



