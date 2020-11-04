بالأسْوَد.. أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري من داخل سيارتها.. شاهد





وظهرت ياسمين صبري ، مرتدية قميص جذاب ولافت باللون الأسود ليبرز جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري في المكياج على الالوان الترابية الناعمة لمكياج العيون لييبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك اللامع لأكمال ظهورها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.





ووضعت مجوعة من المجوهرات فضية اللون، عبارة عن ساعة لليد مع اسوار جذابة، وقرط بسيط يتناسب مع جمالها.