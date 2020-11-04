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مرأة

بالأسْوَد.. أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري من داخل سيارتها.. شاهد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:26 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة تكشف عن جمالها وهي داخل سيارتها.

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وظهرت ياسمين صبري، مرتدية قميص جذاب ولافت باللون الأسود ليبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري في المكياج على الالوان الترابية الناعمة لمكياج العيون لييبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك اللامع لأكمال ظهورها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ووضعت مجوعة من المجوهرات فضية اللون، عبارة عن ساعة لليد مع اسوار جذابة، وقرط بسيط يتناسب مع جمالها.

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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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