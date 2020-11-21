مواصفات سيارات تيفولي سانج يونج وسعرها في السوق المصري 2020

استطاعت الشركة الكورية سانج يونج ، أن تدخل عالم المنافسة في السوق المصري للسيارات، وذلك بفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، التي تنتمي إلى عائلة الـSUV تيفولي 2020 .





ولذلك يقدم موقع "صدى البلد الاخباري" مواصفات وأسعار السيارة سانج يونج تيفولي 2020 .





تعتمد السيارة تيفولي 2020 على منظومة الجر الأمامي، وزودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 128 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





بفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع تبدأ من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100كم/ساعة في غضون 12 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.2 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





تمتعت السيارة تيفولي 2020 بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS ، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.





انطلقت السيارة بثلاثة فئات وهم تيفولي SPORT و COMROT والآخر XLV ويعد هو الأعلى تجهيزا الذي يعمل بنظام الدفع الرباعي.





امتلك التصميم مقدمة انسيابية تحتوي على مصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LED، يتوسط الصادم الأمامي شبكات عريضة تساعد على الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة الى مصابيح ضباب مكونة من 3 شرائح اضاءة، كما دعمت بعجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة، يتوسطها جنط معدني بتصميم هندسي مميز باللون الفضي.





حصلت المقصورة الداخلية للسيارة على شاشة ملونة تعمل باللمس، تتوسط قمرة القيادة بلغ قياسها 7 بوصة وذلك لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، بالإضافة الى مقود حركة مدعم بالعديد من أنظمة التحكم والرفاهية، كما حصلت على حساسات ركن وكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة وسبويلر خلفي وفتحة سقف تزيد من متعة القيادة.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة تيفولي 2020 على النحو التالي :





الفئة الأولى اتوماتيك / COMFORT 2020 1600 CC 305.000 جنيه

الفئة الثانية اتوماتيك / SPORT / 4WD 2020 1600 CC 350.000 جنيه





و طراز سانج يونج تيفولي XLV صاحب الدفع الرباعي والمساحة الأكبر





الفئة الأولى اتوماتيك / COMFORT 2020 1600 CC 305.000 جنيه

الفئة الاعلى تجهيزا / LUXURY 2020 1600 CC 350.000 جنيه