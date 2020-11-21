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محافظات

برلماني: مبادرة صيادي مصر تؤكد رغبة الدولة لتوفير حياة كريمة للجميع

السبت 21/نوفمبر/2020 - 03:37 م
المهندس حسام صالح
المهندس حسام صالح عوض الله عضو مجلس النواب
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إبراهيم جادالله

أكد المهندس حسام صالح عوض الله، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الاحمر، أن مبادرة "صيادي مصر" التي أطلقتها وزارة القوى العاملة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجسيد حقيقي لقيم العدالة والمساواة فما يجرى هو تطبيق واقعي لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وأن اهتمام الدولة بالصياد تجسد فى مبادرة "صيادي مصر".

 

وثمن عوض الله، في بيان اليوم، السبت، التحرك السريع وقرارات وزير القوى العاملة بتسجيل جميع صيادي البحر الأحمر على قاعدة بياناتك لحل مشكلاتهم وإنشاء بوليصة تأمين على الحياة للعجز الجزئي والكلي لكل الصيادين، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من مبادرة صيادي مصر الاهتمام بتحقيق أكبر قدر من الرعاية الصيادين وأسرهم.

 

وأوضح أن المبادرة تأتى ضمن المبادرات الرئاسية  في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بدعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، وذلك لعدد ٥٠ ألف صياد على مستوى الجمهورية.


وتابع عوض الله أن فئة الصيادين بالبحر الأحمر يمثلون قطاع اقتصادى كبير بجميع مدن المحافظة (رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم و الشلاتين وحلايب ) ويعانون سنويا خلال فترات منع الصيد ويحتاجون الدعم المناسب والوقوف بجانبهم وتحسين أحوالهم الصحية والاجتماعية وتطوير تلك المهنة بما لا يتناقض مع الحفاظ على البيئة التى تعد هى الركيزة الأساسية لدعم كافة الانشطة الاقتصادية بالمحافظة وعلى رأسها السياحة.


وأضاف عوض الله أن المبادرات الرئاسية لاقت إشادات عالمية لما تقدمة من خدمةً للبشرية والإنسانية جمعاء، وعلى رأس هذه المبادرات "100 مليون صحة" ومبادرة "إلغاء قوائم الانتظار" وأن الرئيس السيسي يولي أهمية خاصة لصحة المرأة المصرية، فأطلق مبادرة "إنت الأساس لصحة المرأة"، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية.


وأشار إلى الإهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنشء من خلال حملة الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، والتي تستهدف نحو 11 ونصف مليون طالب وطالبة.


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