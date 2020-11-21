برلمانى: مشروع شركة "القناة للسكر" يسهم فى تشغيل الأيدى العاملة وتوليد صناعات أخرى

قال النائب بدير عبد العزيز ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك طفرة كبيرة فى صناعة السكر فى مصر خلال الـ20 عاما الأخيرة ، حيث تشتهتر عدد من الأماكن بصناعة السكر مثل كفر الشيخ والنوبارية وشركة بلقاس.





وأكد عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع شركة "القناة للسكر" لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمحافظة المنيا سيساهم فى تشغل الأيدى العاملة وزيادة الإنتاج من السكر وتصديره إلى الخارج ، كما أنه سيولد صناعات اخرى يمكن التوسع فيها.





وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أننا لدينا فجوة فى إنتاج السكر فى مصر ، خاصة وأننا ننتج سنويا 2 مليون و250 الف طن سنويا من بنجر السكر ، إلا أن هناك 500 مليون طن عجز استهلاك فى السكر.





وأوضح أن شركة القناة للسكر ستساهم فى زيادة القدرة الإنتاجية من السكر وليس زيادة السعة الإنتاجية لأنها ليست الأساس ، مشيرا إلى أن صناعة السكر تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة ، التى توفر فرص عمل.



