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رياضة

الاتحاد السكندري يواجه الفائز من الجزيرة والاتصالات فى أولى مواجهات كأس مصر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:33 م
سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أقيمت منذ قليل قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة للموسم الرياضي ٢٠٢٠-٢٠٢١ بمقر الاتحاد المصري لكرة السلة .

وأسفرت القرعة عن مواجهه زعيم الثغر وحامل لقب البطولة الموسم الماضي للفائز من فريقي الجزيرة والاتصالات في دور ال ١٦ للبطولة علي صالة الدكتور كمال شلبي بالشاطبي.

وتعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع اللاعب مُعتز حسنى 25 عاما، وأحد أبناء زعيم الثغر خلال مراحل الناشئين المختلفة، قبل أن ينتقل للدراسة والاحتراف بدوري الجامعات الأمريكي.

وعاد اللاعب من جديد  لينضم لسلة زعيم الثغر وكتيبة نجوم الفريق أبطال مصر والعرب ويُجيد " مُعتز " اللعب في مركز لاعب الارتكاز.

وعقب إشادة الكابتن أحمد مرعى المدير الفنى والكابتن عمرو السبخى المدرب العام  باللاعب و إمكاناته الفنية توصل الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغة اتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاث مواسم.

ويأتى التعاقد مع العملاق  مُعتز حسنى " 208 سم "  في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق استعدادا للبطولات المحلية التي يحمل لقبها نادى الاتحاد السكندرى والبطولات  الإفريقية والعربية التي يشارك فيها زعيم الثغر هذا الموسم.

وفي سياق آخر أكد  محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى أن العمل على قدمًا وساق لتكون صالة الدكتور كمال شلبى بمقر النادى بالشاطبى على أتم أستعداد لأستقبال مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة السلة و التي يشارك بها المنتخب الوطنى بالإضافة إلى منتخبات أوغندا و الرأس الأخضر و المغرب و ذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر الجارى و حتى 29 نوفمبر.

وتعتبر صالة زعيم الثغر من أفضل الصالات الرياضية داخل جمهورية مصر العربية ، و هو ما دعى الاتحاد المصرى لكرة السلة  لإقامة مباريات هذه التصفيات على صالة النادي.

وسبق وعُقد اجتماع مؤخرًا بمقر النادى بحضور  عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة و مدير التصفيات  وحازم الرجال أمين صندوق النادي وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد المصرى لكرة السلة و الجهاز التنفيذي بالنادى ،  لمتابعة آخر تطورات اللجان المختصة بتجهيز البطولة و مدى الاستعداد لاستضافة الحدث الهام.
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