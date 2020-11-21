ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان: امتحانات الميد تيرم ٢٥ نوفمبر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:28 م
د.ماجد نجم رئيس جامعة
د.ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
اوضح  الدكتور ماجد  نجم رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة حددت الموعد الرسمى لإجراء اختبارات الميد تيرم على مستوى كليات الجامعة لتبدأ فى 25 نوفمبر  وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية .

كما  أن اختبارات الميد تيرم ستتم على محورين حسب طبيعة كل كلية والأعداد بها حيث سيتم إجرائها اون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية الإلكترونية لبعض الفرق الدراسية واجراءها  بالحضور إلى قاعات الجامعة.

وتراعى جامعة حلوان  تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم كما يتم  تطبيقها طوال  العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعى إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات .

اقرأ أيضا:
وقد أعلنت أغلب كليات جامعة حلوان عن تقليل نسب حضور طلاب الانتساب بالجامعة لتصبح يوم او اثنين على الأكثر، كما أن الجامعة فعلت العديد من المنصات الإلكترونية  لتفعيل نظام التعليم الهجين و رفع المقررات العلمة و المحاضرات عليه لكافة الطلاب. 

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بشان تقليل نسب حضور طلاب الانتساب أن السبب في ذلك هو تخفيض الكثافة الطلابية داخل الجامعة بفصل الشتاء للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا . 

و قد نوهت الكليات انه على الطلاب متابعة مواقع الجامعة و الصفحات الرسمية لمتابعة المستجدات و الجداول الدراسية الجديدة ، و اشارت الى انه على كافة الطلاب التسجيل بالمنصات الالكترونية وعمل الإيميل الجامعي لمتابعة كافة المحاضرات. 

اقرأ أيضا:

وأوضح رئيس جامعة حلوان ، أنه في حالة ظهور أي أعراض لفيروس كورونا على أي من الطلاب ، يتم إخطار إدارة الجامعة و يتم عزل الطالب منزليا و يتم متابعة علاجه عن طريق مستشفى الطلبة بالجامعة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان : حل مشاكل المنصة التعليمية

جامعة حلوان تنتهي من حل مشاكل المنصة التعليمية..كلية التجارة: 7 دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. الآداب تغلق باب الترشح لمنصب العميد وتعلن المقبولين

رفع درجة التشديد على الإجراءات الاحترازية وعقوبات للمخالفين وطرق جديدة لإجراء الامتحانات.. ماذا قالت جامعة القاهرة عن موجة كورونا الثانية وكيف استعدت لها

تعرف على سر التقليل المفاجئ لنسب حضور طلاب الانتساب في جامعة حلوان

طب حلوان تعلن عن ثلاث مسابقات رياضية للطلاب

كلية آداب حلوان تقدم دعم المصروفات للطلاب .. تعرف على الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

السودان تعلن عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة اليوم

كفارة الحلفان الكذب.. الإفتاء توضح

مقارنة بين نيسان صني n16 والشكل الجديد n17 الأكثر مبيعا

الأرصاد تحذر: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار غزيرة على السواحل

أول تعليق من ترامب على إصابة ابنه الأكبر بفيروس كورونا

7 آيات منجيات.. تجلب الخير وتدفع كل سوء بإذن الله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. لقاح الحصبة يمنع الأطفال من الإصابة بـ فيروس كورونا

مواصفات سيارات تيفولي سانج يونج وسعرها في السوق المصري 2020

بإطلالة كاجوال.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها على إنستجرام