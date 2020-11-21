جامعة حلوان: امتحانات الميد تيرم ٢٥ نوفمبر

اوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، إن الجامعة حددت الموعد الرسمى لإجراء اختبارات الميد تيرم على مستوى كليات الجامعة لتبدأ فى 25 نوفمبر وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية .





كما أن اختبارات الميد تيرم ستتم على محورين حسب طبيعة كل كلية والأعداد بها حيث سيتم إجرائها اون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية الإلكترونية لبعض الفرق الدراسية واجراءها بالحضور إلى قاعات الجامعة.





وتراعى جامعة حلوان تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم كما يتم تطبيقها طوال العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعى إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات .





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وقد أعلنت أغلب كليات جامعة حلوان عن تقليل نسب حضور طلاب الانتساب بالجامعة لتصبح يوم او اثنين على الأكثر، كما أن الجامعة فعلت العديد من المنصات الإلكترونية لتفعيل نظام التعليم الهجين و رفع المقررات العلمة و المحاضرات عليه لكافة الطلاب.





وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بشان تقليل نسب حضور طلاب الانتساب أن السبب في ذلك هو تخفيض الكثافة الطلابية داخل الجامعة بفصل الشتاء للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا .





و قد نوهت الكليات انه على الطلاب متابعة مواقع الجامعة و الصفحات الرسمية لمتابعة المستجدات و الجداول الدراسية الجديدة ، و اشارت الى انه على كافة الطلاب التسجيل بالمنصات الالكترونية وعمل الإيميل الجامعي لمتابعة كافة المحاضرات.





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وأوضح رئيس جامعة حلوان ، أنه في حالة ظهور أي أعراض لفيروس كورونا على أي من الطلاب ، يتم إخطار إدارة الجامعة و يتم عزل الطالب منزليا و يتم متابعة علاجه عن طريق مستشفى الطلبة بالجامعة.